Mãe e filho são resgatados após ficarem presos em casa durante incêndio em Vitória

Um incêndio destruiu uma residência e assustou moradores do bairro Caratoíra, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (25). Uma mulher de 44 anos e o filho dela, de 6 anos, ficaram presos dentro do imóvel e precisaram ser ajudados por vizinhos para conseguirem sair. Ninguém ficou ferido.
O fogo começou por volta de 1h no primeiro pavimento de um sobrado onde vivem três famílias. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam tomado o primeiro andar e atingido uma janela do pavimento superior.
O imóvel onde o incêndio começou pertence ao motorista Renato Carlos Santos e estava alugado para a inqulina e o filho dela. Nos andares de cima, segundo ele, moram outras sete pessoas, que conseguiram deixar a residência.
A suspeita é de que o incêndio tenha começado após um problema em um aparelho de ar-condicionado. Renato contou que houve uma explosão e, em seguida, o fogo se espalhou rapidamente. A causa, no entanto, ainda será investigada.
Moradores da região chegaram a tentar combater as chamas por conta própria, mas, segundo relatos, a falta de água na região dificultou a ação. A reportagem de A Gazeta procurou a Cesan sobre o problema relatado pelos moradores. Os bombeiros foram acionados e realizaram o combate até a completa extinção do incêndio.
A situação mais delicada foi vivida pela mulher e o filho, que, segundo vizinhos, tentaram sair da casa, mas encontraram o portão fechado com um cadeado. Os moradores da comunidade entraram em ação e conseguiram abrir a passagem para resgatar os dois. De acordo com um dos vizinhos, a criança, que é autista, ficou desesperada durante o incêndio.
A casa ficou completamente destruída. Móveis, roupas, eletrodomésticos, portas e janelas foram consumidos pelas chamas. Sem ter para onde ir, a mãe e o filho foram acolhidos por uma moradora da comunidade.
A proprietária do imóvel solicitou a realização de perícia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a previsão é que o laudo seja concluído em até 20 dias, prazo que poderá ser prorrogado, caso seja necessário.
Sobre o problema relatado de falta d'água na região, a materia será atualizada assim que houver retorno por parte da Cesan.
* Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta.