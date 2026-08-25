Mãe e filho são resgatados após ficarem presos em casa durante incêndio em Vitória

Um incêndio destruiu uma residência e assustou moradores do bairro Caratoíra, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (25). Uma mulher de 44 anos e o filho dela, de 6 anos, ficaram presos dentro do imóvel e precisaram ser ajudados por vizinhos para conseguirem sair. Ninguém ficou ferido.





O fogo começou por volta de 1h no primeiro pavimento de um sobrado onde vivem três famílias. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam tomado o primeiro andar e atingido uma janela do pavimento superior.





O imóvel onde o incêndio começou pertence ao motorista Renato Carlos Santos e estava alugado para a inqulina e o filho dela. Nos andares de cima, segundo ele, moram outras sete pessoas, que conseguiram deixar a residência.





A suspeita é de que o incêndio tenha começado após um problema em um aparelho de ar-condicionado. Renato contou que houve uma explosão e, em seguida, o fogo se espalhou rapidamente. A causa, no entanto, ainda será investigada.