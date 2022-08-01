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Tragédia em Vila Valério

Mãe e bebê de 1 ano que morreram afogados no ES serão sepultados na Bahia

A família veio do estado vizinho para trabalhar na colheita do café no ES. Corpos foram levados para Colatina e serão liberados para o sepultamento na BA
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 ago 2022 às 14:29

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 14:29

Vítimas do acidente, mãe e filho morreram afogados
Vítimas do acidente, mãe e filho morreram afogados após o carro deles cair em uma represa Crédito: Reprodução
Mãe e filho, vítimas que morreram afogadas após um acidente de carro na tarde de domingo (31) em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, Taifilane Magno dos Santos e Gustavo Henrique, de 1 ano e 3 meses, devem ser sepultadas na Bahia. A família veio do estado vizinho para trabalhar na colheita do café. A informação é da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.
Taifilane e Gustavo Henrique estavam em um veículo Fiat Palio branco que capotou e caiu dentro de uma represa. O acidente aconteceu por volta das 16h. O condutor do carro era o marido e pai das vítimas. Segundo o relatório da Polícia Militar, ele conseguiu retirar Taifilane da água, mas ela já estava sem vida. O bebê não foi encontrado e desaparece.
O homem pediu socorro à polícia e depois não foi mais visto. Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o trabalho de resgate no local, que durou cerca de uma hora e meia. 
Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O capotamento e as mortes são investigados pela Polícia Civil.

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