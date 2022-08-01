Mãe e bebê de 1 ano que morreram afogados no ES serão sepultados na Bahia

Mãe e filho, vítimas que morreram afogadas após um acidente de carro na tarde de domingo (31) em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, Taifilane Magno dos Santos e Gustavo Henrique, de 1 ano e 3 meses, devem ser sepultadas na Bahia. A família veio do estado vizinho para trabalhar na colheita do café. A informação é da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.
Taifilane e Gustavo Henrique estavam em um veículo Fiat Palio branco que capotou e caiu dentro de uma represa. O acidente aconteceu por volta das 16h. O condutor do carro era o marido e pai das vítimas. Segundo o relatório da Polícia Militar, ele conseguiu retirar Taifilane da água, mas ela já estava sem vida. O bebê não foi encontrado e desaparece.
O homem pediu socorro à polícia e depois não foi mais visto. Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o trabalho de resgate no local, que durou cerca de uma hora e meia.
Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O capotamento e as mortes são investigados pela Polícia Civil.