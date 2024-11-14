Linhares foi a 4ª cidade do Brasil onde mais choveu em 24h

Trecho da BR 101 em Linhares durante chuva forte de quarta-feira (13) Crédito: Leitor

#Chuva: Confira os maiores volumes de chuva nas últimas 24h, até às 8h de hoje (14), registrados pelo #INMET:



?️ Ouro Branco (MG): 84,2 mm

?️ Januária (MG): 73,0 mm

?️ Passos (MG): 71,6 mm

?️ Linhares (ES): 70,2 mm

?️ Nova Porteirinha (Janaúba) (MG): 68,8 mm — INMET (@inmet_) November 14, 2024

Dados da Defesa Civil do ES

A Defesa Civil do Espírito Santo também divulgou nesta quinta-feira (14), o volume de chuva nas cidades capixabas referente às últimas 24 horas.

Linhares: 86.8 mm

Ibiraçu: 69.09 mm

Laranja da Terra: 60.8 mm

Montanha: 59.2 mm

Ponto Belo: 50.6 mm

Barra de São Francisco: 47.56 mm

Aracruz: 46.54 mm

Rio Bananal: 46.2 mm

Vila Pavão: 44 mm

Conceição da Barra: 43 mm

Brejetuba: 42.4 mm

Nova Venécia: 41.05 mm

São Mateus: 40 mm

Fundão: 39.6 mm

Santa Maria de Jetibá: 38.9 mm

Vila Velha: 36.59 mm

Serra: 36.4 mm

Vitória: 36.16 mm

Conceição do Castelo: 35.4 mm

Pancas: 34.95 mm

Água Doce do Norte: 33.69 mm

Pedro Canário: 32.2 mm

Mantenópolis: 31.11 mm

Guaçuí: 28.4 mm

Santa Teresa: 27.27 mm

Castelo: 22.79 mm

Marilândia: 22.4 mm

Itaguaçu: 21.35 mm

Rio Novo do Sul: 21 mm

Domingos Martins: 20.81 mm

Cariacica: 19.22 mm

Alegre: 18.98 mm

Colatina: 18.56 mm

Itarana: 17.4 mm

Boa Esperança: 15.8 mm

Mimoso do Sul: 14.2 mm

Guarapari: 12.8 mm

Anchieta: 12.6 mm

Bom Jesus do Norte: 11 mm

São José do Calçado: 10 mm

Irupi: 10 mm



Casa alagada

Houve registro de alagamentos em alguns trechos da BR 101 e também em bairros do município. Alguns dos locais mais impactados foram os bairros Shell, Centro, Interlagos e o Aviso, onde reside o pintor Wanderson dos Santos Conceição, de 37 anos. Ele contou que foi tudo muito rápido.

"A água estava na calçada e depois entrou na casa. Acabei perdendo móveis. Eu moro com a minha mulher e a minha enteada. Elas nunca viram aquilo acontecer e tomaram um susto. Eu tive que quebrar o banheiro para a água passar por baixo " Wanderson dos Santos Conceição - Morador de Linhares

A moradora do bairro Shell, Neusa Lindomax, relatou para a reportagem da TV Gazeta Norte que precisou sair de casa e ir para a residência da nora para se abrigar. “Entrou muita água no meu quintal. Dessa vez, não perdi nada, ainda bem. A água subiu rapidinho. Quero que a situação melhore, que não aconteça mais para os moradores daqui”, relatou.