Linhares foi a 4ª cidade do Brasil onde mais choveu em 24h

A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi o quarto município com maior volume de chuva no Brasil em 24 horas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrados até às 8 horas desta quinta-feira (14). O município capixaba teve 70,2 milímetros de chuva, ficando atrás apenas de Ouro Branco (MG), com 84,2 mm; Januária (MG), com 73,0 mm; e Passos (MG), com 71,6 mm.
Dados da Defesa Civil do ES
A Defesa Civil do Espírito Santo também divulgou nesta quinta-feira (14), o volume de chuva nas cidades capixabas referente às últimas 24 horas.
- Linhares: 86.8 mm
- Ibiraçu: 69.09 mm
- Laranja da Terra: 60.8 mm
- Montanha: 59.2 mm
- Ponto Belo: 50.6 mm
- Barra de São Francisco: 47.56 mm
- Aracruz: 46.54 mm
- Rio Bananal: 46.2 mm
- Vila Pavão: 44 mm
- Conceição da Barra: 43 mm
- Brejetuba: 42.4 mm
- Nova Venécia: 41.05 mm
- São Mateus: 40 mm
- Fundão: 39.6 mm
- Santa Maria de Jetibá: 38.9 mm
- Vila Velha: 36.59 mm
- Serra: 36.4 mm
- Vitória: 36.16 mm
- Conceição do Castelo: 35.4 mm
- Pancas: 34.95 mm
- Água Doce do Norte: 33.69 mm
- Pedro Canário: 32.2 mm
- Mantenópolis: 31.11 mm
- Guaçuí: 28.4 mm
- Santa Teresa: 27.27 mm
- Castelo: 22.79 mm
- Marilândia: 22.4 mm
- Itaguaçu: 21.35 mm
- Rio Novo do Sul: 21 mm
- Domingos Martins: 20.81 mm
- Cariacica: 19.22 mm
- Alegre: 18.98 mm
- Colatina: 18.56 mm
- Itarana: 17.4 mm
- Boa Esperança: 15.8 mm
- Mimoso do Sul: 14.2 mm
- Guarapari: 12.8 mm
- Anchieta: 12.6 mm
- Bom Jesus do Norte: 11 mm
- São José do Calçado: 10 mm
- Irupi: 10 mm
Casa alagada
A noite de quarta-feira (13) foi marcada por muita chuva no Norte do Espírito Santo. Em Linhares foram registrados 86 mm, de acordo com a Defesa Civil do município, em um intervalo de apenas uma hora e meia, gerando o maior acumulado do Estado.
Houve registro de alagamentos em alguns trechos da BR 101 e também em bairros do município. Alguns dos locais mais impactados foram os bairros Shell, Centro, Interlagos e o Aviso, onde reside o pintor Wanderson dos Santos Conceição, de 37 anos. Ele contou que foi tudo muito rápido.
"A água estava na calçada e depois entrou na casa. Acabei perdendo móveis. Eu moro com a minha mulher e a minha enteada. Elas nunca viram aquilo acontecer e tomaram um susto. Eu tive que quebrar o banheiro para a água passar por baixo "
A moradora do bairro Shell, Neusa Lindomax, relatou para a reportagem da TV Gazeta Norte que precisou sair de casa e ir para a residência da nora para se abrigar. “Entrou muita água no meu quintal. Dessa vez, não perdi nada, ainda bem. A água subiu rapidinho. Quero que a situação melhore, que não aconteça mais para os moradores daqui”, relatou.
Conforme o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Paulo Roberto, as galerias não conseguiram dar vazão ao volume de água. “Na primeira hora foram 50 mm. Os bairros Centro, Shell, Interlagos, Aviso e a BR 101 ficaram cheios de água. As galerias não puderam dar vazão. Até por volta das 3h continuou chovendo, de forma mais suave. Como o solo estava encharcado e as galerias no nível máximo, houve transtorno. Mas 10 minutos depois da chuva, a água escoou”, afirmou.