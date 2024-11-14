Cão é resgatado após ficar 6 dias preso em penhasco no interior de Brejetuba

Segundo os bombeiros, o resgate começou pela manhã. O tutor do cão contou que o animal estava na pedra havia seis dias, porém, somente na terça-feira (12), por volta das 16h, conseguiu localizar o cachorro e entrou em contato para que realizassem o resgate. Após usarem um drone, os bombeiros conseguiram ver o cachorro e traçar estratégia para retirá-lo.