Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Final feliz

Cão é resgatado após ficar 6 dias preso em penhasco no interior de Brejetuba

Após usarem um drone, os bombeiros conseguiram ver o cachorro e traçar estratégia para retirar 'Fei' do penhasco

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 11:32

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 nov 2024 às 11:32
Cão é resgatado após ficar 6 dias preso em penhasco no interior de Brejetuba
Cão é resgatado após ficar 6 dias preso em penhasco no interior de Brejetuba Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um cachorro que estava desaparecido havia seis dias foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na quarta-feira (13), na Fazenda Recanto das Águas, localidade de Brejaubinha, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. Os militares retiraram ‘Fei’ do meio de um penhasco.
Segundo os bombeiros, o resgate começou pela manhã. O tutor do cão contou que o animal estava na pedra havia seis dias, porém, somente na terça-feira (12), por volta das 16h, conseguiu localizar o cachorro e entrou em contato para que realizassem o resgate. Após usarem um drone, os bombeiros conseguiram ver o cachorro e traçar estratégia para retirá-lo.

Cão é resgatado em Brejetuba

O tutor e mais três funcionários da fazenda foram com os militares até o ponto mais próximo do cão e, com uma escada, um militar desceu. Quando ‘Fei’ percebeu a aproximação do militar foi ao seu encontro. Depois do resgate, foi entregue ao seu tutor. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros cachorro Brejetuba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados