Cão é resgatado após ficar 6 dias preso em penhasco no interior de Brejetuba

Um cachorro que estava desaparecido havia seis dias foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na quarta-feira (13), na Fazenda Recanto das Águas, localidade de Brejaubinha, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. Os militares retiraram ‘Fei’ do meio de um penhasco.
Segundo os bombeiros, o resgate começou pela manhã. O tutor do cão contou que o animal estava na pedra havia seis dias, porém, somente na terça-feira (12), por volta das 16h, conseguiu localizar o cachorro e entrou em contato para que realizassem o resgate. Após usarem um drone, os bombeiros conseguiram ver o cachorro e traçar estratégia para retirá-lo.
Cão é resgatado em Brejetuba
O tutor e mais três funcionários da fazenda foram com os militares até o ponto mais próximo do cão e, com uma escada, um militar desceu. Quando ‘Fei’ percebeu a aproximação do militar foi ao seu encontro. Depois do resgate, foi entregue ao seu tutor.