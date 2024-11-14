Frente fria sobre o Sudeste pode provocar muita chuva no ES, diz Climatempo

Acumulado de chuva esperado entre 14 e 17 de novembro de 2024 Crédito: Climatempo

A partir de sexta-feira (15), a forte variabilidade dos ventos em altos níveis somada com o aporte de umidade da faixa Norte do Brasil em direção ao Sudeste vai intensificar a instabilidade do tempo. Os acumulados previstos para os próximos dias indicam volumes significativos em Minas Gerais Rio de Janeiro e Espírito Santo. Muitas regiões podem registrar mais de 80 mm de chuva, e algumas áreas pontualmente poderão ultrapassar os 100 mm.

Essa situação, de acordo com a Climatempo, exige atenção redobrada das autoridades e da população, especialmente em áreas vulneráveis a alagamentos e deslizamentos de terra, considerando a continuidade das condições adversas nos próximos dias.

Maiores acumulados de chuva

Veja a lista de cidades do Sudeste que registraram altos volumes de precipitação:

Brumadinho (MG): 110,2 mm Congonhas – Lobo Leite (MG): 103,1 mm Congonhas – Dom Oscar (MG): 82,1 mm Ouro Preto – Alto Dom Bosco (MG): 79,1 mm Afonso Cláudio (ES): 77,4 mm Rio de Janeiro – Alto da Boa Vista (RJ): 71,0 mm Juiz de Fora – Chapéu D’Uvas (MG): 62,1 mm Taiobeiras (MG): 59,6 mm Santos Dumont – Zona Rural (MG): 58,6 mm



O que é uma frente fria estacionária

De acordo com a Climatempo, uma frente fria estacionária ocorre quando um sistema frontal para de avançar e permanece praticamente estático sobre uma região. Isso acontece quando os ventos dos dois lados da frente têm forças equivalentes, impedindo seu deslocamento.