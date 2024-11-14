Frente fria sobre o Sudeste pode provocar muita chuva no ES, diz Climatempo

Uma frente fria que estacionou no Sudeste do Brasil na quarta-feira (13) trouxe transtornos para os estados da região. Uma cidade do Espírito Santo chegou a aparecer na lista dos maiores acumulados de chuva registrados nas últimas 24 horas. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, esse cenário deve continuar, com volumes significativos de precipitação. Algumas áreas poderão ultrapassar os 100 mm.
A partir de sexta-feira (15), a forte variabilidade dos ventos em altos níveis somada com o aporte de umidade da faixa Norte do Brasil em direção ao Sudeste vai intensificar a instabilidade do tempo. Os acumulados previstos para os próximos dias indicam volumes significativos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Muitas regiões podem registrar mais de 80 mm de chuva, e algumas áreas pontualmente poderão ultrapassar os 100 mm.
Essa situação, de acordo com a Climatempo, exige atenção redobrada das autoridades e da população, especialmente em áreas vulneráveis a alagamentos e deslizamentos de terra, considerando a continuidade das condições adversas nos próximos dias.
Maiores acumulados de chuva
Veja a lista de cidades do Sudeste que registraram altos volumes de precipitação:
- Brumadinho (MG): 110,2 mm
- Congonhas – Lobo Leite (MG): 103,1 mm
- Congonhas – Dom Oscar (MG): 82,1 mm
- Ouro Preto – Alto Dom Bosco (MG): 79,1 mm
- Afonso Cláudio (ES): 77,4 mm
- Rio de Janeiro – Alto da Boa Vista (RJ): 71,0 mm
- Juiz de Fora – Chapéu D’Uvas (MG): 62,1 mm
- Taiobeiras (MG): 59,6 mm
- Santos Dumont – Zona Rural (MG): 58,6 mm
O que é uma frente fria estacionária
De acordo com a Climatempo, uma frente fria estacionária ocorre quando um sistema frontal para de avançar e permanece praticamente estático sobre uma região. Isso acontece quando os ventos dos dois lados da frente têm forças equivalentes, impedindo seu deslocamento.
Nessa situação, a massa de ar frio e a massa de ar quente se equilibram, criando uma faixa de instabilidade. O resultado são chuvas prolongadas, tempestades ou céu nublado por vários dias, dependendo das condições climáticas locais.