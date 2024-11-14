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Previsão

Frente fria sobre o Sudeste pode provocar muita chuva no ES, diz Climatempo

É esperado um grande acumulado de chuva entre 14 e 17 de novembro, com volumes de 80 mm a 100 mm

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 09:44

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 nov 2024 às 09:44
Acumulado de chuva esperado entre 14 de novembro de 2024 e 17 de novembro de 2024
Acumulado de chuva esperado entre 14 e 17 de novembro de 2024 Crédito: Climatempo
Uma frente fria que estacionou no Sudeste do Brasil na quarta-feira (13) trouxe transtornos para os estados da região. Uma cidade do Espírito Santo chegou a aparecer na lista dos maiores acumulados de chuva registrados nas últimas 24 horas. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, esse cenário deve continuar, com volumes significativos de precipitação. Algumas áreas poderão ultrapassar os 100 mm. 
A partir de sexta-feira (15), a forte variabilidade dos ventos em altos níveis somada com o aporte de umidade da faixa Norte do Brasil em direção ao Sudeste vai intensificar a instabilidade do tempo. Os acumulados previstos para os próximos dias indicam volumes significativos em Minas GeraisRio de Janeiro e Espírito Santo. Muitas regiões podem registrar mais de 80 mm de chuva, e algumas áreas pontualmente poderão ultrapassar os 100 mm.
Essa situação, de acordo com a Climatempo, exige atenção redobrada das autoridades e da população, especialmente em áreas vulneráveis a alagamentos e deslizamentos de terra, considerando a continuidade das condições adversas nos próximos dias. 

Maiores acumulados de chuva

Veja a lista de cidades do Sudeste que registraram altos volumes de precipitação:
  1. Brumadinho (MG): 110,2 mm
  2. Congonhas – Lobo Leite (MG): 103,1 mm 
  3. Congonhas – Dom Oscar (MG): 82,1 mm 
  4. Ouro Preto – Alto Dom Bosco (MG): 79,1 mm
  5. Afonso Cláudio (ES): 77,4 mm 
  6. Rio de Janeiro – Alto da Boa Vista (RJ): 71,0 mm 
  7. Juiz de Fora – Chapéu D’Uvas (MG): 62,1 mm 
  8. Taiobeiras (MG): 59,6 mm 
  9. Santos Dumont – Zona Rural (MG): 58,6 mm

O que é uma frente fria estacionária

De acordo com a Climatempo, uma frente fria estacionária ocorre quando um sistema frontal para de avançar e permanece praticamente estático sobre uma região. Isso acontece quando os ventos dos dois lados da frente têm forças equivalentes, impedindo seu deslocamento.
Nessa situação, a massa de ar frio e a massa de ar quente se equilibram, criando uma faixa de instabilidade. O resultado são chuvas prolongadas, tempestades ou céu nublado por vários dias, dependendo das condições climáticas locais.

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Frente fria pode provocar chuva volumosa no ES a partir de quarta (13)

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