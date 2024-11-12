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Previsão do tempo

Frente fria pode provocar chuva volumosa no ES a partir de quarta (13)

Acumulados mais expressivos deverão se concentrar em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e no leste de São Paulo

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 08:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2024 às 08:04
Uma nova frente fria se desloca pelo Sudeste do Brasil a partir desta terça-feira (12), trazendo um cenário de instabilidade que deverá persistir por vários dias. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o sistema, ao avançar pelo mar, vai influenciar o tempo no Espírito Santo, mantendo as condições para chuva intensa até pelo menos quinta-feira (13).
Nesta terça, conforme a Climatempo, há um alerta de atenção para uma pequena área do Sul do Espírito Santo, onde são esperadas pancadas de chuva moderadas a fortes, com raios e ventania em torno de 60 km/h.
A partir de quarta-feira (13) é que o volume deve ser notado em terras capixabas: a frente fria se tornará quase "estacionária" sobre o Sudeste, canalizando umidade vinda do Norte do Brasil. Isso irá manter as condições para chuvas contínuas e volumosas em grande parte da região.
Conforme os modelos meteorológicos, os acumulados mais expressivos deverão se concentrar em Minas GeraisEspírito SantoRio de Janeiro e no leste de São Paulo.

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