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Forte chuva causa alagamentos em cidades do Norte do ES

Linhares foi o município onde mais choveu durante a noite de quarta-feira (13), com acumulado de 86 mm em um intervalo de uma hora e meia

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 11:24

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 nov 2024 às 11:24
A noite de quarta-feira (13) foi marcada por muita chuva no Norte do Espírito Santo. Em Linhares foram registrados 86 mm, de acordo com a Defesa Civil do município, em um intervalo de apenas uma hora e meia, gerando o maior acumulado do Estado.
Houve registro de alagamentos em alguns trechos da BR 101 e também em bairros do município. Alguns dos locais mais impactados foram os bairros Shell, Centro, Interlagos e o Aviso, onde reside o pintor Wanderson dos Santos Conceição, de 37 anos. Ele contou que foi tudo muito rápido.
“A água estava na calçada e depois entrou na casa. Acabei perdendo móveis. Eu moro com a minha mulher e a minha enteada. Elas nunca viram aquilo acontecer e tomaram um susto. Eu tive que quebrar o banheiro para a água passar por baixo”, contou o morador da Rua Ceará.
A moradora do bairro Shell, Neusa Lindomax, relatou para a reportagem da TV Gazeta Norte que precisou sair de casa e ir para a casa da nora para se abrigar. “Entrou muita água no meu quintal. Dessa vez, não perdi nada, ainda bem. A água subiu rapidinho. Quero que a situação melhore, que não aconteça mais para os moradores daqui”, relatou.
Conforme o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Paulo Roberto, as galerias não conseguiram dar vazão ao volume de água. “Na primeira hora foram 50 mm. Os bairros Centro, Shell, Interlagos, Aviso e a BR 101 ficaram cheios de água. As galerias não puderam dar vazão. Até por volta das 3h continuou chovendo, de forma mais suave. Como o solo estava encharcado e as galerias no nível máximo, houve transtorno. Mas 10 minutos depois da chuva, a água escoou”, afirmou.

Outras cidades

Em Aracruz, segundo os medidores, no Centro choveu 47 mm e na região de Coqueiral, no litoral do município, foram 44 mm. Até o momento, conforme o que a gente conseguiu apurar, as principais ocorrências são de quedas de árvores. Houve também o destelhamento de um local no centro e na escola em Barra do Sahy. 
"Sobre as árvores, a Defesa Civil, junto as secretarias de Meio Ambiente (Semam) e Transportes e Serviços Urbanos(Setrans), e o Corpo de Bombeiros têm atuado no corte e retirada dos locais. Sobre o destelhamento na escola, a equipe de manutenção da Secretaria de Educação já está no local tomando as devidas providências", informou a prefeitura do município. 
Há também imagens de leitores de A Gazeta que mostram a avenida Praiana, no lado Sul do bairro Guriri, no litoral de São Mateus, completamente tomada pela água, o que é considerado um problema recorrente.
Na região Centro Serrana, a parte central de Itarana também foi atingida. Segundo a Defesa Civil do município, foram mais de 60 mm. Por conta do vento, folhas de árvores caíram e cobriram bocas de bueiros, o que causou alagamento em algumas ruas.

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