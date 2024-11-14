Moradores acordam com barulho de tiros e encontram homem morto em Vitória

A dona de casa Maria José Vieira conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ela contou que estava dormindo quando ouviu os disparos. "Foi muito tiro. Eu entrei em desespero, porque é o horário que meu esposo sai para trabalhar e também o das crianças irem para a escola", relatou. Apesar do susto, ela garantiu que a rua é tranquila e não costuma registrar esse tipo de violência.