Leitão da Silva canela-verde? Avenidas de Vila Velha vão ganhar ciclovia central

Vila Velha inicia obras para construção de corredor verde, que deve beneficiar seis bairros da cidade Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

As obras prometidas pela Prefeitura de Vila Velha na região dos bairros Soteco, Santa Mônica, Cocal, Glória, Divino Espírito Santo e Praia das Gaivotas, envolvendo avenidas importantes da cidade, saíram do papel.

O investimento total da administração municipal é de R$ 41 milhões, segundo divulgado no Diário Oficial da cidade nesta terça (22), e o objetivo da prefeitura é refazer calçadas em alguns trechos, promover reurbanização, instalar sinalização e, sobretudo, criar um corredor verde - espaço que recebe prioridade em obras de mobilidade urbana, com construção de ciclovia e ciclofaixa que, juntas, vão somar mais de 11 quilômetros na região.

De acordo com a secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, a ideia é facilitar os acessos ao Polo da Glória, Terminal de Vila Velha e o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), pontos importantes da cidade. Com as obras, o trânsito deve ficar melhor não apenas para os carros, mas para as bicicletas, segundo a secretária.

"O projeto faz parte dos corredores de mobilidade urbana da cidade de Vila Velha. No local, deve ser instalada uma ciclovia, priorizando o transporte alternativo. As calçadas serão refeitas, além de drenagem. As obras começaram pela Avenida Gonçalves Ledo há cerca de 20 dias. As reformas acontecem por etapas e evitamos ao máximo interdição de vias" Menara Cavalcante - Secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha

O prazo para conclusão das obras é de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Menara Cavalcante afirmou, no entanto, que a prefeitura tem a intenção de adiantar as obras e concluir o projeto em até um ano.

Ponto a ponto das obras

O que será feito?

A promessa é que os locais passem por obras de requalificação urbana, com recapeamento, padronização das calçadas, nova sinalização viária e implantação da ciclovia.

Quanto será investido e quanto tempo deve durar?

A Prefeitura de Vila Velha divulgou inicialmente que seriam investidos R$ 34 milhões. No Diário Oficial, porém, o investimento foi detalhado em R$ 41 milhões. Segundo a secretária Menara Cavalcante, o prazo estipulado pela prefeitura é de 18 meses. A intenção é concluir as obras antes disso, em um ano.

Todos os lugares terão ciclovia?

Ainda de acordo com a secretária, as principais avenidas receberão a ciclovia. Todas as outras vias receberão as ciclofaixas - espaço compartilhado entre bikes e carros. Ao todo, entre ciclovia e ciclofaixa, serão 11 quilômetros de extensão.

As obras já foram iniciadas e visam melhorar a mobilidade em bairros de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

As avenidas que terão ciclovia:

Av. Ministro Salgado Filho



Av. Capixaba



Av. João Mendes



Av. Gonçalves Ledo



Av. Juscelino Kubstcheck



Qual a primeira parte da obra?

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a primeira etapa da obra compreende intervenções nos seguintes locais:

Avenida Salgado Filho



Avenida João Mendes



Avenida Gonçalves Lêdo



Parte da Avenida Capixaba



Ruas Europa, São Bento, Isabel dos Santos, Projetada, Maria Camata, Ernâni de Souza e Aguiar Lemos

