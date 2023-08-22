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R$ 41 milhões

Leitão da Silva canela-verde? Avenidas de Vila Velha vão ganhar ciclovia central

A ideia é facilitar os acessos ao Polo da Glória, Terminal de Vila Velha e o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), pontos importantes da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2023 às 15:30

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 15:30

Vila Velha inicia obras para construção de corredor verde, que deve beneficiar seis bairros da cidade
Vila Velha inicia obras para construção de corredor verde, que deve beneficiar seis bairros da cidade Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
As obras prometidas pela Prefeitura de Vila Velha na região dos bairros Soteco, Santa Mônica, Cocal, Glória, Divino Espírito Santo e Praia das Gaivotas, envolvendo avenidas importantes da cidade, saíram do papel.
O investimento total da administração municipal é de R$ 41 milhões, segundo divulgado no Diário Oficial da cidade nesta terça (22), e o objetivo da prefeitura é refazer calçadas em alguns trechos, promover reurbanização, instalar sinalização e, sobretudo, criar um corredor verde - espaço que recebe prioridade em obras de mobilidade urbana, com construção de ciclovia e ciclofaixa que, juntas, vão somar mais de 11 quilômetros na região.
De acordo com a secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, a ideia é facilitar os acessos ao Polo da Glória, Terminal de Vila Velha e o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), pontos importantes da cidade. Com as obras, o trânsito deve ficar melhor não apenas para os carros, mas para as bicicletas, segundo a secretária.
"O projeto faz parte dos corredores de mobilidade urbana da cidade de Vila Velha. No local, deve ser instalada uma ciclovia, priorizando o transporte alternativo. As calçadas serão refeitas, além de drenagem. As obras começaram pela Avenida Gonçalves Ledo há cerca de 20 dias. As reformas acontecem por etapas e evitamos ao máximo interdição de vias"
Menara Cavalcante - Secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha
O prazo para conclusão das obras é de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Menara Cavalcante afirmou, no entanto, que a prefeitura tem a intenção de adiantar as obras e concluir o projeto em até um ano.

Ponto a ponto das obras

O que será feito?
A promessa é que os locais passem por obras de requalificação urbana, com recapeamento, padronização das calçadas, nova sinalização viária e implantação da ciclovia.
Quanto será investido e quanto tempo deve durar?
A Prefeitura de Vila Velha divulgou inicialmente que seriam investidos R$ 34 milhões. No Diário Oficial, porém, o investimento foi detalhado em R$ 41 milhões. Segundo a secretária Menara Cavalcante, o prazo estipulado pela prefeitura é de 18 meses. A intenção é concluir as obras antes disso, em um ano.
Todos os lugares terão ciclovia?
Ainda de acordo com a secretária, as principais avenidas receberão a ciclovia. Todas as outras vias receberão as ciclofaixas - espaço compartilhado entre bikes e carros. Ao todo, entre ciclovia e ciclofaixa, serão 11 quilômetros de extensão.
Vila Velha inicia obras para construção de corredor verde, que deve beneficiar seis bairros da cidade
As obras já foram iniciadas e visam melhorar a mobilidade em bairros de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
As avenidas que terão ciclovia:
  • Av. Ministro Salgado Filho
  • Av. Capixaba
  • Av. João Mendes
  • Av. Gonçalves Ledo
  • Av. Juscelino Kubstcheck
Qual a primeira parte da obra?
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a primeira etapa da obra compreende intervenções nos seguintes locais:
  • Avenida Salgado Filho
  • Avenida João Mendes
  • Avenida Gonçalves Lêdo
  • Parte da Avenida Capixaba
  • Ruas Europa, São Bento, Isabel dos Santos, Projetada, Maria Camata, Ernâni de Souza e Aguiar Lemos
Todo o trecho da primeira etapa está previsto para ser concluído até dezembro deste ano.

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