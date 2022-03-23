Justiça condena supermercado após acusar mulher de furtar biscoito no ES

Pacote de biscoito teria sido encontrado aberto dentro do supermercado Crédito: Freepik

Justiça condenou um supermercado de Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, a pagar R$ 2 mil por danos morais a uma cliente. Ela foi acusada pelo estabelecimento de ter furtado um pacote de biscoito, mas o magistrado verificou que as câmeras de monitoramento do supermercado não estavam funcionando.

Segundo a decisão, uma funcionária e a sócia do estabelecimento teriam discutido com a mulher por conta de uma embalagem de biscoito aberta. Após o fato, a cliente foi impedida de entrar novamente no comércio.

Ainda segundo a sentença, o juiz destacou que as câmeras não estavam funcionando, motivo pelo qual a comerciante acabou por iniciar uma situação que poderia ter sido evitada, assumindo um enorme risco de imputar falsamente um furto a determinada pessoa ou, no mínimo, despertar certa hostilidade.

Portanto, ao levar em consideração o Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa aos danos sofridos pelos seus consumidores, devendo zelar pela segurança dos mesmos”, o juiz condenou o requerido a indenizar a cliente em R$ 4 mil a título de danos morais.

Apesar disso, a indenização foi reduzida para a metade, pois o juiz entendeu que a cliente também inflamou a situação, ao ofender os funcionários do estabelecimento.

Neste sentido, conclui a sentença: “Quando a consumidora aumentou o tom de suas ofensas, ela mesma gerou um constrangimento ainda maior para a sua família, o que no entender deste Juízo deve implicar na redução da quantum indenizatório”.