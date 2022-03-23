Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Indenização

Justiça condena supermercado após acusar mulher de furtar biscoito no ES

Consumidora foi acusada por um supermercado de Anchieta de ter furtado o produto. Após a denúncia, ela teria sido impedida de entrar no estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2022 às 11:46

Publicado em 23 de Março de 2022 às 11:46

Biscoito
Pacote de biscoito teria sido encontrado aberto dentro do supermercado  Crédito: Freepik
Justiça condenou um supermercado de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, a pagar R$ 2 mil por danos morais a uma cliente. Ela foi acusada pelo estabelecimento de ter furtado um pacote de biscoito, mas o magistrado verificou que as câmeras de monitoramento do supermercado não estavam funcionando.
Segundo a decisão, uma funcionária e a sócia do estabelecimento teriam discutido com a mulher por conta de uma embalagem de biscoito aberta. Após o fato, a cliente foi impedida de entrar novamente no comércio.
Ainda segundo a sentença, o juiz destacou que as câmeras não estavam funcionando, motivo pelo qual a comerciante acabou por iniciar uma situação que poderia ter sido evitada, assumindo um enorme risco de imputar falsamente um furto a determinada pessoa ou, no mínimo, despertar certa hostilidade.
Portanto, ao levar em consideração o Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa aos danos sofridos pelos seus consumidores, devendo zelar pela segurança dos mesmos”, o juiz condenou o requerido a indenizar a cliente em R$ 4 mil a título de danos morais.
Apesar disso, a indenização foi reduzida para a metade, pois o juiz entendeu que a cliente também inflamou a situação, ao ofender os funcionários do estabelecimento.
Neste sentido, conclui a sentença: “Quando a consumidora aumentou o tom de suas ofensas, ela mesma gerou um constrangimento ainda maior para a sua família, o que no entender deste Juízo deve implicar na redução da quantum indenizatório”.
O nome do supermercado não foi divulgado. 

Veja Também

Covid: Cachoeiro inicia aplicação da quarta dose em idosos

"Cheguei a chorar", diz músico após saber que violino foi recuperado em Cachoeiro

Enfermeira é baleada dentro de carro durante tentativa de assalto na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Direito do Consumidor Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados