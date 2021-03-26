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Vazamento de gás

Jovem ferido em explosão em Cariacica acorda e mãe vibra: "Uma benção"

Walison James de Jesus, de 21 anos, foi arremessado para fora de casa depois que um vazamento de gás provocou uma explosão na casa dele. Ele teve 80% do corpo queimado e perdeu o bisavô por conta da explosão

Publicado em 26 de Março de 2021 às 16:29

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

26 mar 2021 às 16:29
Cariacia
A explosão ocorreu na cozinha da casa e destruiu praticamente todo o imóvel Crédito: Reprodução/Tv Gazeta
Depois de uma semana de internação, o jovem Walisson Djames de Jesus Pereira, de 21 anos, voltou a abrir os olhos. Ele segue internado, em estado grave, no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, depois que um vazamento de gás provocou uma explosão na casa onde ele morava, na última sexta-feira (19), em CariacicaWalisson continua intubado, mas agora acordado.
De acordo com a mãe do rapaz,  Rosane Ferreira de Jesus, Walisson apresentou uma pequena melhora nesta sexta-feira (26) e os médicos avaliam a possibilidade de retirar o respirador. A família está confiante na recuperação dele.  
"Ele acordou. O médico disse que desde que ele foi internado, hoje (sexta) é o melhor momento dele. Os médicos estão analisando para ver se podem tirar o respirador dele. Se conseguirem tirar será um grande passo. Mas só dele ter acordado já é uma bênção", afirma Rosane.
A mãe agora espera pela oportunidade de falar com filho. "Eu ainda não estive com ele, porque o médico disse que ele pode ficar muito agitado ao me ver. O médico ficou de olhar a melhor oportunidade e me avisar quando eu puder vê-lo", contou. 
Apesar da melhora no quadro, Walisson estaria com anemia, segundo os médicos. Nas redes sociais, a família do jovem pede a doação de sangue de qualquer tipo, a ser realizada no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes). 
Vazamento de gás
Família pede doação de sangue para jovem ferido em explosão em Cariacica Crédito: Arquivo da família

MORTE DO AVÔ

No momento da explosão, Walisson estava acompanhado do bisavô, Joaquim de Souza, de 85 anos. O aposentado chegou a ficar internado no hospital por dois dias, mas faleceu no último domingo (21). Rosane lembra do avô como uma pessoa muito alegre e diz que se apega na fé para aguardar a recuperação do filho.
"Meu avô era muito querido. Forte, saudável, muito alegre, mas foi feita a vontade de Deus. Apesar da dor ter perdido meu vovô, estou alegre por meu filho estar acordando. Estou vivendo cada dia pela fé. Sei que Deus é fiel. Meu filho vai ter um testemunho que Deus lhe deu uma nova vida, de que ele nasceu de novo"
Rosane Ferreira de Jesus - Mãe de Walisson
Cariacica
A área onde ocorreu a explosão foi isolada pelos Bombeiros em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

80% DO CORPO QUEIMADO

A tragédia familiar aconteceu por volta das 6 horas da manhã do dia 19 de março. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Walisson acendeu o fogo do fogão para fazer um café e não notou que o gás estava vazando na cozinha. Ao acionar o fogo, houve a explosão, que o lançou para fora de casa.
Após o ocorrido, vizinhos socorreram de imediato avô e neto, que tiveram cerca de 80% do corpo queimado. Na sequência, com a chegada do socorro, os dois foram encaminhados em estado grave para o hospital.
Com a força gerada pela explosão, a residência da família ficou complemente destruída, sendo condenada pelos Bombeiros. Após a ocorrência, vizinhos que moram nas casas de cima do local tiveram de deixá-las às pressas, por conta do risco de desabamento.

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