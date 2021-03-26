Jovem ferido em explosão em Cariacica acorda e mãe vibra: "Uma benção"

A explosão ocorreu na cozinha da casa e destruiu praticamente todo o imóvel Crédito: Reprodução/Tv Gazeta

De acordo com a mãe do rapaz, Rosane Ferreira de Jesus, Walisson apresentou uma pequena melhora nesta sexta-feira (26) e os médicos avaliam a possibilidade de retirar o respirador. A família está confiante na recuperação dele.

"Ele acordou. O médico disse que desde que ele foi internado, hoje (sexta) é o melhor momento dele. Os médicos estão analisando para ver se podem tirar o respirador dele. Se conseguirem tirar será um grande passo. Mas só dele ter acordado já é uma bênção", afirma Rosane.

A mãe agora espera pela oportunidade de falar com filho. "Eu ainda não estive com ele, porque o médico disse que ele pode ficar muito agitado ao me ver. O médico ficou de olhar a melhor oportunidade e me avisar quando eu puder vê-lo", contou.

Apesar da melhora no quadro, Walisson estaria com anemia, segundo os médicos. Nas redes sociais, a família do jovem pede a doação de sangue de qualquer tipo, a ser realizada no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).

Família pede doação de sangue para jovem ferido em explosão em Cariacica Crédito: Arquivo da família

MORTE DO AVÔ

"Meu avô era muito querido. Forte, saudável, muito alegre, mas foi feita a vontade de Deus. Apesar da dor ter perdido meu vovô, estou alegre por meu filho estar acordando. Estou vivendo cada dia pela fé. Sei que Deus é fiel. Meu filho vai ter um testemunho que Deus lhe deu uma nova vida, de que ele nasceu de novo" Rosane Ferreira de Jesus - Mãe de Walisson

A área onde ocorreu a explosão foi isolada pelos Bombeiros em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

80% DO CORPO QUEIMADO

A tragédia familiar aconteceu por volta das 6 horas da manhã do dia 19 de março. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Walisson acendeu o fogo do fogão para fazer um café e não notou que o gás estava vazando na cozinha. Ao acionar o fogo, houve a explosão, que o lançou para fora de casa.

Após o ocorrido, vizinhos socorreram de imediato avô e neto, que tiveram cerca de 80% do corpo queimado. Na sequência, com a chegada do socorro, os dois foram encaminhados em estado grave para o hospital.