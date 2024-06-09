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Fé no ES

'José de Anchieta marca o início da evangelização no Brasil', diz vice-presidente da CNBB

A comemoração dos dez anos da canonização e dos 490 anos do nascimento do santo jesuíta teve 16 dias de festividades, que começaram no dia 25 de maio e foram até este domingo (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2024 às 19:46

Publicado em 09 de Junho de 2024 às 19:46

Segundo vice-presidente da CNBB, São José de Anchieta representa o início da evangelização no Brasil
Padre Alvaro Negromonte e Dom João Justino, da CNBB Crédito: Américo Soares
Santuário Nacional de São José de Anchieta comemorou os dez anos da canonização de São José de Anchieta e os 490 anos do nascimento do santo jesuíta com 16 dias de festividades, que começaram no dia 25 de maio e foram até este domingo (9), na cidade de Anchieta. As celebrações incluíram novenas, acolhimento de peregrinos, apresentações culturais, romarias, quermesse e shows.
O vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom João Justino, participou do evento e destacou a importância do legado jesuíta para o Espírito Santo e para o Brasil, afirmando que São José de Anchieta foi crucial para o início da evangelização no país.
Santuário
O Santuário Nacional de São José de Anchieta recebeu fiéis para comemorar os dez anos da canonização de São José de Anchieta e os 490 anos do nascimento do santo jesuíta Crédito: Américo Soares
Dom Justino ressaltou que Anchieta, conhecido como o Apóstolo do Brasil, deixou um impacto duradouro na evangelização e na educação. "Anchieta deixou marcas muito fortes e sua canonização ajudou a Igreja no Brasil a descobrir a riqueza do patrimônio missionário, evangelizador e catequético que ele deixou", afirmou o vice-presidente da CNBB. Ele também enfatizou que Anchieta poderia ser considerado patrono da educação, da fé e da catequese.

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As celebrações começaram no dia 25 de maio com a Romaria Luminosa e incluíram missas diárias presididas por padres convidados, com participação de várias paróquias do Espírito Santo. Após as missas, quermesses proporcionaram momentos de confraternização para os fiéis. Segundo o reitor do Santuário, o padre Álvaro Negromonte, a festa foi marcada por encontros significativos e pela intensa devoção a São José de Anchieta.
O evento atraiu centenas de visitantes de todo o país, muitos em busca de bênçãos e com histórias de superação e cura. Os festejos em homenagem a São José de Anchieta se estenderam ao longo de todo o domingo (9). As celebrações começaram, às 9h, com adoração ao Santíssimo no Santuário. Às 14h, houve a exibição do Projeto Viva Anchieta, seguida pela missa solene de encerramento dos festejos às 16h. O dia foi encerrado com um show do Dunga, às 17h.

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