'José de Anchieta marca o início da evangelização no Brasil', diz vice-presidente da CNBB

Padre Alvaro Negromonte e Dom João Justino, da CNBB Crédito: Américo Soares

Santuário Nacional de São José de Anchieta comemorou os dez anos da canonização de São José de Anchieta e os 490 anos do nascimento do santo jesuíta com 16 dias de festividades, que começaram no dia 25 de maio e foram até este domingo (9), na cidade de Anchieta. As celebrações incluíram novenas, acolhimento de peregrinos, apresentações culturais, romarias, quermesse e shows.

O vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom João Justino, participou do evento e destacou a importância do legado jesuíta para o Espírito Santo e para o Brasil, afirmando que São José de Anchieta foi crucial para o início da evangelização no país.

O Santuário Nacional de São José de Anchieta recebeu fiéis para comemorar os dez anos da canonização de São José de Anchieta e os 490 anos do nascimento do santo jesuíta Crédito: Américo Soares

Dom Justino ressaltou que Anchieta, conhecido como o Apóstolo do Brasil, deixou um impacto duradouro na evangelização e na educação. "Anchieta deixou marcas muito fortes e sua canonização ajudou a Igreja no Brasil a descobrir a riqueza do patrimônio missionário, evangelizador e catequético que ele deixou", afirmou o vice-presidente da CNBB. Ele também enfatizou que Anchieta poderia ser considerado patrono da educação, da fé e da catequese.

As celebrações começaram no dia 25 de maio com a Romaria Luminosa e incluíram missas diárias presididas por padres convidados, com participação de várias paróquias do Espírito Santo. Após as missas, quermesses proporcionaram momentos de confraternização para os fiéis. Segundo o reitor do Santuário, o padre Álvaro Negromonte, a festa foi marcada por encontros significativos e pela intensa devoção a São José de Anchieta.