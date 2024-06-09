Retroescavadeira transportada por caminhão derruba poste em Cachoeiro

Caminhão com retroescavadeira atinge fios de energia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma retroescavadeira que estava sendo transportada por um caminhão derrubou um poste no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (9). O caminhoneiro disse à Polícia Militar que seguia na Avenida José Felix Cheim, sentido Centro, quando a máquina, que estava na caçamba do veículo, atingiu o fio de energia, levando o poste a cair. O condutor, 26 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Uma equipe da EDP foi acionada para retirada do poste. Em nota, a empresa informou que não houve necessidade de interromper o fornecimento de energia, porque o cabeamento do poste atendia somente a iluminação pública e telefonia.