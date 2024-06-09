Homem é morto a tiros na região de Serra Sede

Um homem de 55 anos foi morto a tiros na tarde de sábado (8), no bairro Nossa Senhora da Conceição, na região de Serra-Sede, na Serra. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro.

Quando a PM chegou no local, encontrou o homem caído no chão e ainda com sinais vitais. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e chegou a iniciar os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre motivação do crime.