Homem é morto a tiros na região de Serra Sede

Um homem de 55 anos foi morto a tiros na tarde de sábado (8), no bairro Nossa Senhora da Conceição, na região de Serra-Sede, na Serra. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro.
Quando a PM chegou no local, encontrou o homem caído no chão e ainda com sinais vitais. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e chegou a iniciar os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre motivação do crime.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado pelo SAMU|192 para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.