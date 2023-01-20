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Jacaré aparece em quintal de casa e assusta moradores de Manguinhos

Administradora Míria Montardi contou que o animal tinha cerca de 1,80 metro de comprimento e estava bem agressivo; veja o que fazer neste tipo de situação
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 jan 2023 às 09:43

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 09:43

Um jacaré apareceu no quintal de uma casa em Manguinhos, na Serra, na noite de quinta-feira (19), e deu um susto em moradores da região. A administradora Míria Montardi fez um vídeo dele perto de uma cerca e sem contato direto com qualquer pessoa. Ela relatou ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, que o animal estava agressivo e que os vizinhos ficaram com medo.
Ainda segundo a moradora, o jacaré apareceu depois das 19h de quinta-feira (19). Na manhã desta sexta-feira (20), porém, ele não estava mais no quintal. Ela chegou a ligar para a Polícia Militar Ambiental, mas nenhuma equipe teria ido ao local para o resgate. Míria não sabe dizer como nem quando o jacaré saiu.
Jacaré apareceu em quintal de casa em Manguinhos, na Serra
Jacaré apareceu em quintal de casa em Manguinhos, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Ainda conforme entrevista concedida à TV Gazeta, a administradora Míria Montardi destacou o tamanho do animal. "O jacaré era enorme, devia medir mais de 1,80 metro. Além disso, como ele estava bem agressivo, ficamos com medo de chegar muito perto", comentou.
O coordenador do Projeto Caiman, Yhuri Nóbrega, afirmou que o grupo não foi acionado na noite de quinta-feira (19), mas que é comum jacarés aparecerem nessas regiões, principalmente no verão. Apesar desses aparecimentos, o especialista diz que não há registros de ataques a pessoas.
"Normalmente, nesta época de verão, os animais costumam andar pela cidade, porque a urbanização foi engolindo a floresta; mas os jacarés têm conseguido viver nesse cenário. O trabalho de resgate é diário e cresce no verão pela maior movimentação dos animais"
Yhuri Nóbrega - Coordenador do Projeto Caiman
A recomendação para quem encontrar um jacaré no quintal ou na rua é que mantenha distância do animal. Depois, ligue para o número 190 ou entre em contato direto com o Projeto Caiman, que funciona em plantão de 24 horas por dia, pelo telefone (27) 9 9902-2969.
O Batalhão de Polícia Militar Ambiental explicou que realiza o recolhimento de animais apenas quando envolve crime. No entanto, sendo solicitado pelo município, por meio das secretarias de meio ambiente ou de outros órgãos de resgate e proteção ambiental, auxilia em determinados casos.

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