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Arrasta pra cima

Instagram testa liberar link nos stories para todos usuários

Segundo o site "The Verge", o Instagram estuda liberar uma alternativa que pode dar aos internautas essa possibilidade, atualmente restrita aos que possuem mais de dez mil seguidores
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 jun 2021 às 18:17

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:17

Recurso do Instagram facilita o direcionamento para sites
Recurso do Instagram facilita o direcionamento para sites Crédito: Reprodução Instagram
Uma fonte de interação exclusiva: assim pode ser definida a ferramenta do Instagram que permite ao usuário colocar links nos stories, o chamado "arrasta pra cima". Atualmente o recurso está disponível apenas para quem tem mais de dez mil seguidores ou foi verificado pela rede social, excluindo parte dos usuários. No entanto, segundo o site "The Verge", o Instagram estuda liberar uma alternativa, um dispositivo semelhante, que pode dar aos internautas a possibilidade de compartilharem qualquer link nos stories — publicação que desaparece após 24 horas.
O site indica que a rede social iniciou testes liberando para algumas pessoas a opção de usar um sticker, uma espécie de adesivo na tela, com um link integrado. No lugar do "arrasta pra cima", quem clicar no link que consta no adesivo será direcionado a uma página da web.
Site mostra como ficaria a novidade no Instagram
Site mostra como ficaria a novidade no Instagram Crédito: Reprodução "The Verge"
Ao "The Verge", o chefe de produtos do Instagram, Vishal Shah, disse que poucas pessoas vão participar dos testes. A ideia, segundo ele, é entender como os usuários podem tirar proveito da função. Há preocupação com desinformação e spam.
"Esse é o tipo de sistema futuro que gostaríamos de ter. É isso que esperamos lançar, se formos capazes de fazer funcionar"
Vishal Shah - Chefe de produtos do Instagram

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A nova ferramenta, e até mesmo a antiga, só existem nos stories, o tipo de publicação que permanece apenas por 24 horas.
Assim que o usuário com a quantidade mínima de seguidores tira uma foto uma grava algum vídeo, a rede social oferece, na parte superior da tela, uma opção de adicionar um link. O recurso não está disponível para quem tem menos de dez mil seguidores. Quem é verificado, ou seja, tem um selo azul na conta, também tem a vantagem.
Os stickers, liberados para um grupo de pessoas, têm um funcionamento parecido. No momento da publicação, o usuário tem a opção de adicionar um link, que deverá aparecer em destaque na tela, como um emoji ou texto escrito.
Segundo informações do "The Verge", o "pequeno teste" aparenta ter como foco usuários que já encontraram o seu público, mas ainda não chegaram ao nível de conquistar o privilégio, com dez mil seguidores. O site cita ativistas como exemplo.
O portal de notícias ainda alerta que a plataforma não vai "mudar rapidamente do dia pra noite", mas que pode ser um começo.

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