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"Deu ruim", afirmou

"Indo lá voar de novo", diz piloto após ficar pendurado em prédio no ES

O piloto Bruno Ross tem 36 anos e foi resgatado por colegas com mangueira de incêndio. Apesar do susto, ele saiu ileso do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2021 às 07:53

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 07:53

Homem de parapente preso no alto de prédio na Praia da Costa
Homem de parapente preso no alto de prédio na Praia da Costa Crédito: Reprodução/Internauta
Um piloto de parapente ficou pendurado no último andar de um prédio na Praia da Costa em Vila Velha, na Região Metropolitana de Vitória, na tarde desta segunda-feira (15). Apesar do susto, o atleta Bruno Ross, de 36 anos, escapou ileso do acidente.
“Foi só um susto, uma rajada de vento. Foi só uma rajada de vento, foi tranquilo. Nós estamos indo lá voar de novo porque esse ‘deu ruim’ aqui, então nós estamos indo lá voar de novo”, falou rapidamente Bruno, que não quis parar para dar mais detalhes à equipe de reportagem que acompanhou o salvamento.
Em solo, a Polícia Militar controlou o trânsito, que ficou lento no trecho da Avenida Gil Veloso em que fica o prédio. Durante todo o trabalho para resgatar Bruno, outros atletas sobrevoaram o local.
Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, algumas pessoas subiram até o local para tentar ajudar. O resgate foi feito por colegas do piloto, que foi puxado para dentro do prédio com a ajuda de uma mangueira.
“Nós, do Corpo de Bombeiros, somos técnicos naquilo que fazemos. Em qualquer tipo de situação adversa o bom é que as pessoas não façam, aguardem. Porém quem tirou ele de onde ele estava pendurado foram os próprios colegas, então eles sabiam o que estavam fazendo, apesar do risco que eles correram, usaram a mangueira de incêndio do prédio, amarraram ele [o piloto] direitinho, teve êxito na operação deles. Mas poderiam também ‘dar ruim’, na verdade", considera o tenente do Corpo de Bombeiros, Ademilson de Souza.
*Com informações do G1/ES

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