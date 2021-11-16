"Indo lá voar de novo", diz piloto após ficar pendurado em prédio no ES

Homem de parapente preso no alto de prédio na Praia da Costa Crédito: Reprodução/Internauta

“Foi só um susto, uma rajada de vento. Foi só uma rajada de vento, foi tranquilo. Nós estamos indo lá voar de novo porque esse ‘deu ruim’ aqui, então nós estamos indo lá voar de novo”, falou rapidamente Bruno, que não quis parar para dar mais detalhes à equipe de reportagem que acompanhou o salvamento.

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Em solo, a Polícia Militar controlou o trânsito, que ficou lento no trecho da Avenida Gil Veloso em que fica o prédio. Durante todo o trabalho para resgatar Bruno, outros atletas sobrevoaram o local.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, algumas pessoas subiram até o local para tentar ajudar. O resgate foi feito por colegas do piloto, que foi puxado para dentro do prédio com a ajuda de uma mangueira.

“Nós, do Corpo de Bombeiros, somos técnicos naquilo que fazemos. Em qualquer tipo de situação adversa o bom é que as pessoas não façam, aguardem. Porém quem tirou ele de onde ele estava pendurado foram os próprios colegas, então eles sabiam o que estavam fazendo, apesar do risco que eles correram, usaram a mangueira de incêndio do prédio, amarraram ele [o piloto] direitinho, teve êxito na operação deles. Mas poderiam também ‘dar ruim’, na verdade", considera o tenente do Corpo de Bombeiros, Ademilson de Souza.