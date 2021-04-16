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Vitória

Incêndio não atingiu área de preservação da Fonte Grande, dizem Bombeiros

Em nota, a corporação afirmou que passou a madrugada desta sexta-feira (16) monitorando a situação, que foi quando o fogo se extinguiu naturalmente

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 10:18

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 abr 2021 às 10:18
Incêndio atinge área de vegetação do Parque da Fonte Grande, em Vitória
Incêndio atinge área de vegetação próxima ao Parque da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um incêndio de grandes proporções aconteceu na noite da última quinta-feira (15) na região próxima ao Parque da Fonte Grande, entre os bairros Fradinhos e Romão, em Vitória. Acionado pela reportagem de A Gazeta nesta sexta (16), o Corpo de Bombeiros afirmou que as chamas não chegaram a atingir a área de preservação do parque.
Em nota, a corporação afirmou que passou a madrugada desta sexta-feira (16) monitorando a situação, que foi quando o fogo se extinguiu naturalmente. A equipe de militares que esteve na região anteriormente realizou combate inicial, e encontrou dificuldades pela área não possuir nenhum tipo de acesso.
Segundo os Bombeiros, não há informações sobre o tamanho da área atingida ou as causas do incêndio, que não chegou a atingir a área de preservação do parque, e sim uma área de capim-colonião, classificada como vegetação não-nativa. As chamas não chegaram próximas a residências.

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