Incêndio não atingiu área de preservação da Fonte Grande, dizem Bombeiros

Em nota, a corporação afirmou que passou a madrugada desta sexta-feira (16) monitorando a situação, que foi quando o fogo se extinguiu naturalmente. A equipe de militares que esteve na região anteriormente realizou combate inicial, e encontrou dificuldades pela área não possuir nenhum tipo de acesso.

Segundo os Bombeiros, não há informações sobre o tamanho da área atingida ou as causas do incêndio, que não chegou a atingir a área de preservação do parque, e sim uma área de capim-colonião, classificada como vegetação não-nativa. As chamas não chegaram próximas a residências.