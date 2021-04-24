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Bombeiros no local

Incêndio em vegetação ameaça torres de telecomunicação em Cachoeiro

O fogo, que começou na manhã deste sábado (24), também se aproximou de residências. Bombeiros trabalham para conter as chamas

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 18:09

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

24 abr 2021 às 18:09
O fogo que começou na manhã deste sábado (24) também se aproximou de uma mata e de residências
Incêndio se aproxima de torres de telecomunicações em Cachoeiro Crédito: Internauta
Um incêndio em vegetação, que começou na manhã deste sábado (24), em uma área conhecida como Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está se aproximando das torres de telecomunicações da cidade.
A fumaça, que pode ser vista dos bairros São Francisco de Assis, Zumbi, Parque Laranjeiras, IBC e Jardim América, preocupa os moradores, principalmente, os que vivem próximos à área queimada.
Corpo de Bombeiros informou que uma equipe está no local desde o início do dia trabalhando no combate ao fogo, mas o incêndio ainda persiste.
Eles também foram acionados neste sábado (24) para outro incêndio em vegetação, desta vez no bairro Coronel Borges. “Recebemos chamados para os dois locais: Coronel Borges e Morro das Andorinhas. Fomos primeiro para o Morro das Andorinhas porque tinha algumas residências que podiam estar em perigo. Depois, outra frente de trabalho foi para o Coronel Borges”, informou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro, Herbert de Carvalho.
O total de área queimada não foi informada.

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