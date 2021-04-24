Incêndio em vegetação ameaça torres de telecomunicação em Cachoeiro

Um incêndio em vegetação, que começou na manhã deste sábado (24), em uma área conhecida como Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está se aproximando das torres de telecomunicações da cidade.
A fumaça, que pode ser vista dos bairros São Francisco de Assis, Zumbi, Parque Laranjeiras, IBC e Jardim América, preocupa os moradores, principalmente, os que vivem próximos à área queimada.
O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe está no local desde o início do dia trabalhando no combate ao fogo, mas o incêndio ainda persiste.
Eles também foram acionados neste sábado (24) para outro incêndio em vegetação, desta vez no bairro Coronel Borges. “Recebemos chamados para os dois locais: Coronel Borges e Morro das Andorinhas. Fomos primeiro para o Morro das Andorinhas porque tinha algumas residências que podiam estar em perigo. Depois, outra frente de trabalho foi para o Coronel Borges”, informou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro, Herbert de Carvalho.
O total de área queimada não foi informada.