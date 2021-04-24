Incêndio em vegetação ameaça torres de telecomunicação em Cachoeiro

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A fumaça, que pode ser vista dos bairros São Francisco de Assis, Zumbi, Parque Laranjeiras, IBC e Jardim América, preocupa os moradores, principalmente, os que vivem próximos à área queimada.

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Eles também foram acionados neste sábado (24) para outro incêndio em vegetação, desta vez no bairro Coronel Borges. “Recebemos chamados para os dois locais: Coronel Borges e Morro das Andorinhas. Fomos primeiro para o Morro das Andorinhas porque tinha algumas residências que podiam estar em perigo. Depois, outra frente de trabalho foi para o Coronel Borges”, informou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro, Herbert de Carvalho.