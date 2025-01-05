Incêndio em área de siderúrgica mobiliza bombeiros por quase 8 horas em Cariacica

Por meio de nota, o Grupo Simec, proprietário do pátio incendiado, informou que as chamas, que começaram por volta de 20h, estão totalmente controladas e que o local está isolado. Ainda segundo comunicado da empresa, a área não é próxima à vegetação e de moradias, e não há registro de empregados feridos ou de qualquer risco à comunidade vizinha. Após a publicação da reportagem, a empresa atualizou o comunicado oficial sobre o incidente, informando que vai abrir sindicância para apurar as causas o incêndio.