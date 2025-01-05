Incêndio em área de siderúrgica mobiliza bombeiros por quase 8 horas em Cariacica

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma área industrial na noite de sábado (4) no bairro Jardim América, em Cariacica. O espaço, utilizado para armazenagem de sucata de uma empresa siderúrgica, foi atingido pelo fogo por pelo menos oito horas. As chamas e a fumaça foram vistas a quilômetros de distância.
Imagens feitas por moradores de bairros vizinhos e compartilhadas nas redes sociais mostram o cenário de destruição causado pelo fogo.
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMES) o acionamento da corporação foi realizado por volta de 22h de sábado e, ao chegar no local, os militares atuaram em conjunto com bombeiros civis até o controle do fogo por volta de 4h, já na madrugada deste domingo (5).
Por meio de nota, o Grupo Simec, proprietário do pátio incendiado, informou que as chamas, que começaram por volta de 20h, estão totalmente controladas e que o local está isolado. Ainda segundo comunicado da empresa, a área não é próxima à vegetação e de moradias, e não há registro de empregados feridos ou de qualquer risco à comunidade vizinha. Após a publicação da reportagem, a empresa atualizou o comunicado oficial sobre o incidente, informando que vai abrir sindicância para apurar as causas o incêndio.