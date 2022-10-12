Incêndio destrói parte de residência em Vila Velha; veja vídeo

Uma residência localizada no segundo pavimento de um prédio de três andares na Glória, em Vila Velha, foi tomada pelo fogo no início da tarde desta quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas sem que houvesse vítimas do incêndio. A causa será investigada e o laudo deve ficar pronto em 20 dias.
Inicialmente foi apontado que o fogo seria em uma churrascaria, mas, segundo informações da corporação, as equipes enviadas para atender a ocorrência constataram que se tratava de uma edificação de três pavimentos e o fogo atingia uma residência, no segundo pavimento.
Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, os militares realizaram o combate, extinguindo o fogo, sem deixar vítimas. Foi solicitada a realização de perícia para identificar a causa do incêndio. O prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20.