Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Causa será investigada

Incêndio destrói parte de residência em Vila Velha; veja vídeo

Fogo foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros e ficou restrito ao segundo andar de imóvel, na Glória; não houve vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2022 às 19:37

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 19:37

Casa no segundo pavimento de prédio na Glória pegou fogo nesta quarta-feira (12)
Casa no segundo pavimento de prédio na Glória pegou fogo nesta quarta-feira (12) Crédito: Reprodução Whatsapp
Uma residência localizada no segundo pavimento de um prédio de três andares na Glória, em Vila Velha, foi tomada pelo fogo no início da tarde desta quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas sem que houvesse vítimas do incêndio. A causa será investigada e o laudo deve ficar pronto em 20 dias.
Conforme vídeos feitos por moradores do entorno do edifício, ao menos três veículos do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência, sendo um deles um caminhão utilizado para combate a incêndio. 
Inicialmente foi apontado que o fogo seria em uma churrascaria, mas, segundo informações da corporação, as equipes enviadas para atender a ocorrência constataram que se tratava de uma edificação de três pavimentos e o fogo atingia uma residência, no segundo pavimento.
Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, os militares realizaram o combate, extinguindo o fogo, sem deixar vítimas. Foi solicitada a realização de perícia para identificar a causa do incêndio. O prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20.

Veja Também

Ataques a ônibus em dia de terror em Vitória causam prejuízo de R$ 3,5 milhões

Ataques em Vitória foram próximos a áreas de conflito do tráfico; veja mapa

De ônibus a coleta de lixo, ataques prejudicam serviços em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado
Papa Leão XIV
Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados