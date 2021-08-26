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Explosão em caldeira

Incêndio atinge usina de asfalto em João Neiva

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia risco do fogo atingir dois tanques de diesel da usina, mas o fogo foi controlado; ninguém ficou ferido

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:53

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 ago 2021 às 12:53
Viatura do Corpo de Bombeiros
O incêndio atingiu uma usina de asfalto no município de João Neiva, mas o fogo foi controlado pelos Bombeiros Crédito: Vitor Jubini
Um incêndio atingiu uma usina de asfalto no município de João Neiva, Região Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (26). Em redes sociais da corporação, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 9h13 e que havia risco do fogo incendiar dois tanques de diesel na usina. O fogo, porém, foi controlado.
A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Aracruz, também no Norte do Estado. De acordo com o sargento Elivan, que conversou com a reportagem da TV Gazeta, a maior preocupação das equipes era o risco de explosão com a proximidade das chamas aos tanques de diesel.
Uma equipe de seis militares foi empenhada para o combate ao incêndio, que foi controlado por volta das 10h30. Ainda em redes sociais, o Corpo de Bombeiros comunicou que os tanques, que comportavam asfalto e óleo térmico, não foram atingidos. Ninguém ficou ferido.

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