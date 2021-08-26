Incêndio atinge usina de asfalto em João Neiva

O incêndio atingiu uma usina de asfalto no município de João Neiva, mas o fogo foi controlado pelos Bombeiros

26/08 às 09h13min | Santo Afonso/João Neiva – Incêndio em Usina de Asfalto: O solicitante informa que houve um incêndio e explosão em uma caldeira . Há risco de incendiar dois tanques de diesel próximos. Não há vítimas. Equipes no local. #193ES

Uma equipe de seis militares foi empenhada para o combate ao incêndio, que foi controlado por volta das 10h30. Ainda em redes sociais, o Corpo de Bombeiros comunicou que os tanques, que comportavam asfalto e óleo térmico, não foram atingidos. Ninguém ficou ferido.