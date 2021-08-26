Incêndio atinge usina de asfalto em João Neiva

Um incêndio atingiu uma usina de asfalto no município de João Neiva, Região Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (26). Em redes sociais da corporação, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 9h13 e que havia risco do fogo incendiar dois tanques de diesel na usina. O fogo, porém, foi controlado.
A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Aracruz, também no Norte do Estado. De acordo com o sargento Elivan, que conversou com a reportagem da TV Gazeta, a maior preocupação das equipes era o risco de explosão com a proximidade das chamas aos tanques de diesel.
Uma equipe de seis militares foi empenhada para o combate ao incêndio, que foi controlado por volta das 10h30. Ainda em redes sociais, o Corpo de Bombeiros comunicou que os tanques, que comportavam asfalto e óleo térmico, não foram atingidos. Ninguém ficou ferido.