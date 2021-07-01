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Incêndio atinge residência no bairro Aparecida, em Cariacica

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi para uma ocorrência de incêndio em uma residência de dois andares no final da manhã desta quinta-feira (1°) e as chamas ficaram localizadas no segundo pavimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2021 às 12:21

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 12:21

Viatura do Corpo de Bombeiros
Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Vitor Jubini
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em uma residência de dois andares no bairro Aparecida, em Cariacica, às 11h23 desta quinta-feira (1º). Segundo a corporação, as chamas ficaram localizadas no segundo pavimento do imóvel. Ninguém ficou ferido.
Às 12h46, os Bombeiros postaram novas informações sobre a ocorrência no perfil da corporação no Twitter (veja abaixo), afirmando que as chamas já haviam sido controladas quando a equipe chegou ao local. O incêndio, conforme a corporação, ocorreu "devido a fogo colocado em cupinzeiro afixado em depósito no térreo. Danos foram em amontoado de madeiras / plásticos. Equipes realizando o rescaldo".
Em nota, os Bombeiros informaram que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em residência multifamiliar no bairro Aparecida, em Cariacica, nesta quinta-feira (1). No local, os militares constataram que se tratava de um incêndio de pequena proporção, com os próprios populares já atuando no combate das chamas. Foi feita a extinção dos focos, e posteriormente o trabalho de rescaldo. O dono do imóvel não quis a perícia de incêndio e não houve vítimas.

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