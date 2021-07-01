Incêndio atinge residência no bairro Aparecida, em Cariacica

Às 12h46, os Bombeiros postaram novas informações sobre a ocorrência no perfil da corporação no Twitter (veja abaixo) , afirmando que as chamas já haviam sido controladas quando a equipe chegou ao local. O incêndio, conforme a corporação, ocorreu "devido a fogo colocado em cupinzeiro afixado em depósito no térreo. Danos foram em amontoado de madeiras / plásticos. Equipes realizando o rescaldo".

Em nota, os Bombeiros informaram que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em residência multifamiliar no bairro Aparecida, em Cariacica, nesta quinta-feira (1). No local, os militares constataram que se tratava de um incêndio de pequena proporção, com os próprios populares já atuando no combate das chamas. Foi feita a extinção dos focos, e posteriormente o trabalho de rescaldo. O dono do imóvel não quis a perícia de incêndio e não houve vítimas.