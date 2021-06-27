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Em Vitória

Após incêndio, vizinhos ajudam costureira a reconstruir loja: "Verdadeiros anjos"

Gildete Santos, proprietária do imóvel, garantiu que a obra de reestruturação do prédio começará o mais rápido possível.  Moradores ajudaram na limpeza do local após o controle das chamas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 jun 2021 às 21:03

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 21:03

A Defesa Civil interditou o prédio atingido por incêndio em Vitória na manhã deste sábado (26)
A Defesa Civil interditou o prédio atingido por incêndio em Vitória na manhã deste sábado (26) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A proprietária do imóvel atingido por um incêndio na manhã deste sábado (26) no bairro São José, na região de Grande São Pedro, em Vitória, afirmou que o edifício será reconstruído. A costureira Gildete Santos, dona da loja de vestuários que pegou fogo, garantiu que a obra de reestruturação do prédio começará o mais rápido possível.
Logo após as chamas serem controladas, teve início o trabalho de limpeza da estrutura. Muitos moradores da vizinhança se mobilizaram para ajudar no trabalho, o que emocionou Gildete. A costureira classificou as pessoas que a estão ajudando como "verdadeiros anjos".
"Eu tenho amigos e até pessoas que não conheço estendendo a mão para mim. Isso dá um conforto muito grande e vejo que Deus também está providenciando através de pessoas que são verdadeiros anjos para nos ajudar", disse, emocionada.
A Defesa Civil interditou o prédio atingido por incêndio em Vitória na manhã deste sábado (26)
Peterson mora com a mãe no andar de cima da loja atingida pelo incêndio Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Defesa Civil de Vitória esteve no local após o incêndio e interditou o imóvel. Peterson Duarte mora no andar em cima da loja de vestuário com a mãe e afirmou que, por conta do incêndio, teve de deixar sua casa. Ele espera, porém, que até esta segunda-feira (28), eles possam retornar.
"Liberaram apenas para pegarmos alguns pertences e vai ficar interditado até, no máximo, segunda-feira. Mas vai depender bastante do andamento das obras para eles nos darem um retorno sobre poder voltar para casa”, comentou.
A Defesa Civil interditou o prédio atingido por incêndio em Vitória na manhã deste sábado (26)
Moradores do bairro ajudaram na limpeza do imóvel após o incêndio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O INCÊNDIO

Um incêndio atingiu uma loja de vestuário na manhã deste sábado, no bairro São José, na Grande São Pedro, em Vitória. A ocorrência foi registrada pelos Bombeiros por volta das 9h30 e as chamas eram altas e gerou muita fumaça. Equipes da corporação foram logo deslocadas para o local para o combate ao fogo. Acima da loja, no pavimento superior, há uma residência.
Assim que chegaram ao local, os bombeiros logo controlaram as chamas e a situação foi controlada sem o registro de feridos. Após a contenção, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo do imóvel comercial.
Incêndio destruiu loja de roupas na região da Grande São Pedro, em Vitória
Incêndio destruiu loja de roupas na região da Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Foto leitor
Gildete contou que chegou no local, mas tinha esquecido uma garrafa de café em casa, e voltou para buscar. Retornando para o pequeno ateliê, já viu vizinhos angustiado e muita fumaça saindo do estabelecimento. “Quando abriu já tava tudo tomado de fumaça e a gente não conseguiu apagar o fogo”, disse.
Segundo ela, o prejuízo gira em torno de R$ 30 mil. “São 3 máquinas industriais, serviços que faço ajuste, materiais para confeccionar roupas que foram compradas há poucos dias. Além da estrutura da loja, é muito difícil manter o negócio nessa época que estamos passando”, lamentou.

REDE DE SOLIDARIEDADE

Enquanto dava uma entrevista ao vivo ao ES1, da TV Gazeta, dona Gildete começou a receber doações de telespectadores que se solidarizaram com as perdas da costureira. Pessoas se prontificaram a ajudar com máquinas de costura e outras formas de recuperação da loja.
"Muito obrigada, gente. O que puderem doar eu vou agradecer. Que Deus abençoe cada um e retribua em dobro para todos", agradeceu emocionada.
*Com informações da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta

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