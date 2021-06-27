Após incêndio, vizinhos ajudam costureira a reconstruir loja: "Verdadeiros anjos"

A Defesa Civil interditou o prédio atingido por incêndio em Vitória na manhã deste sábado (26) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Logo após as chamas serem controladas, teve início o trabalho de limpeza da estrutura. Muitos moradores da vizinhança se mobilizaram para ajudar no trabalho, o que emocionou Gildete. A costureira classificou as pessoas que a estão ajudando como "verdadeiros anjos".

"Eu tenho amigos e até pessoas que não conheço estendendo a mão para mim. Isso dá um conforto muito grande e vejo que Deus também está providenciando através de pessoas que são verdadeiros anjos para nos ajudar", disse, emocionada.

Peterson mora com a mãe no andar de cima da loja atingida pelo incêndio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Defesa Civil de Vitória esteve no local após o incêndio e interditou o imóvel. Peterson Duarte mora no andar em cima da loja de vestuário com a mãe e afirmou que, por conta do incêndio, teve de deixar sua casa. Ele espera, porém, que até esta segunda-feira (28), eles possam retornar.

"Liberaram apenas para pegarmos alguns pertences e vai ficar interditado até, no máximo, segunda-feira. Mas vai depender bastante do andamento das obras para eles nos darem um retorno sobre poder voltar para casa”, comentou.

Moradores do bairro ajudaram na limpeza do imóvel após o incêndio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O INCÊNDIO

Um incêndio atingiu uma loja de vestuário na manhã deste sábado, no bairro São José, na Grande São Pedro, em Vitória. A ocorrência foi registrada pelos Bombeiros por volta das 9h30 e as chamas eram altas e gerou muita fumaça. Equipes da corporação foram logo deslocadas para o local para o combate ao fogo. Acima da loja, no pavimento superior, há uma residência.

Assim que chegaram ao local, os bombeiros logo controlaram as chamas e a situação foi controlada sem o registro de feridos. Após a contenção, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo do imóvel comercial.

Incêndio destruiu loja de roupas na região da Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Foto leitor

Gildete contou que chegou no local, mas tinha esquecido uma garrafa de café em casa, e voltou para buscar. Retornando para o pequeno ateliê, já viu vizinhos angustiado e muita fumaça saindo do estabelecimento. “Quando abriu já tava tudo tomado de fumaça e a gente não conseguiu apagar o fogo”, disse.

Segundo ela, o prejuízo gira em torno de R$ 30 mil. “São 3 máquinas industriais, serviços que faço ajuste, materiais para confeccionar roupas que foram compradas há poucos dias. Além da estrutura da loja, é muito difícil manter o negócio nessa época que estamos passando”, lamentou.

REDE DE SOLIDARIEDADE

Enquanto dava uma entrevista ao vivo ao ES1, da TV Gazeta, dona Gildete começou a receber doações de telespectadores que se solidarizaram com as perdas da costureira. Pessoas se prontificaram a ajudar com máquinas de costura e outras formas de recuperação da loja.

"Muito obrigada, gente. O que puderem doar eu vou agradecer. Que Deus abençoe cada um e retribua em dobro para todos", agradeceu emocionada.