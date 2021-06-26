Incêndio atinge loja de roupas na Grande São Pedro em Vitória

Incêndio destruiu loja de roupas na região da Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Foto leitor

Um incêndio atingiu uma loja de vestuário na manhã deste sábado, no bairro São José, na Grande São Pedro, em Vitória . A ocorrência foi registrada pelos Bombeiros por volta das 9h30 e as chamas eram altas e gerou muita fumaça. Equipes da corporação foram logo deslocadas para o local para o combate ao fogo.

Acima da loja, no pavimento superior, há uma residência. Assim que chegaram ao local, os bombeiros logo controlaram as chamas e a situação foi controlada sem o registro de feridos. Após a contenção, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo do imóvel comercial.

PREJUÍZO

A costureira Gildete Santos, dona da loja, conta que chegou no local, mas tinha esquecido uma garrafa de café em casa, e voltou para buscar. Retornando para o pequeno ateliê, já viu vizinhos angustiado e muita fumaça saindo do estabelecimento. “Quando abriu já tava tudo tomado de fumaça e a gente não conseguiu apagar o fogo”, disse.

Segundo ela, o prejuízo gira em torno de R$ 30 mil. “São 3 máquinas industriais, serviços que faço ajuste, materiais para confeccionar roupas que foram compradas há poucos dias. Além da estrutura da loja, é muito difícil manter o negócio nessa época que estamos passando”, lamentou.

A costureira Gildete Santos ao lado da loja incendiada Crédito: Reprodução / TV Gazeta

REDE DE SOLIDARIEDADE

Enquanto dava uma entrevista ao vivo ao ES1, da TV Gazeta, dona Gildete começou a receber doações de telespectadores que se solidarizaram com as perdas da costureira. Pessoas se prontificaram a ajudar com máquinas de costura e outras formas de recuperação da loja.