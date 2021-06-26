Galpão de café pega fogo e prejuízo supera os R$ 600 mil em Colatina

Galpão de café pega fogo em Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

R$ 600 mil. Um incêndio no bairro Colúmbia, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, destruiu sacas de café armazenadas no local. O fogo, que começou na manhã de sexta-feira (25) foi controlado após duas horas de trabalho do Corpo de Bombeiros . O prejuízo estimado pelo proprietário é de mais de

O local possui seguro. A suspeita é que o fogo que atingiu o galpão tenha começado do lado de fora, em uma área de pastagem. Parte da estrutura do galpão também foi comprometida.

O café que estava na sacaria virou carvão. No galpão, havia máquinas e mais de 150 sacas do produto, tudo foi consumido pelo fogo, que começou pela manhã. Os bombeiros chegaram a ser acionados e controlaram as chamas, porém com a ventania, o incêndio recomeçou e deu mais trabalho para ser contido.

Galpão de café pega fogo em Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

"Nosso maquinário foi 100% destruído e o café, devemos ter um prejuízo de 600 a 800 mil reais, pois as sacas que não foram queimadas, ficaram molhadas no combate ao fogo", disse o proprietário Junior Pretti.

O local possui seguro. A suspeita é que o fogo que atingiu o galpão tenha começado do lado de fora, em uma área de pastagem. Parte da estrutura do galpão também foi comprometida.