Fiscais interditam marina para impedir festa clandestina em Vitória

Uma marina localizada no bairro Pontal de Camburi, em Vitória, foi interditada neste sábado (26). Segundo a administração municipal, denúncias de que aconteceria uma festa clandestina no local levaram os fiscais a interditar o espaço.
A interdição aconteceu durante a manhã. Equipes do Comitê Integrado de Combate à Covid foram até o local onde, conforme o setor de inteligência das forças de segurança, aconteceria uma festa fora dos padrões permitidos pela legislação municipal neste sábado.
A prefeitura informou que os fiscais agiram de forma preventiva. “No local, foi constatada a presença de uma estrutura de equipamentos que indicavam que o evento seria realizado. O Plano de Desenvolvimento Urbano (PDU) da cidade de Vitória proíbe essa atividade na localização da marina”, destacou.
Além da interdição, a administração municipal informou ainda que o estabelecimento está com os dois alvarás de funcionamento irregulares. A prefeitura não informou o nome do estabelecimento.
Com informações da Prefeitura de Vitória