Fiscais interditam marina para impedir festa clandestina em Vitória

Fiscais da Prefeitura de Vitória interditam marina em Pontal de Camburi neste sábado (26) Crédito: Elizabeth Nader / Prefeitura de Vitória

Uma marina localizada no bairro Pontal de Camburi, em Vitória , foi interditada neste sábado (26). Segundo a administração municipal, denúncias de que aconteceria uma festa clandestina no local levaram os fiscais a interditar o espaço.

A interdição aconteceu durante a manhã. Equipes do Comitê Integrado de Combate à Covid foram até o local onde, conforme o setor de inteligência das forças de segurança, aconteceria uma festa fora dos padrões permitidos pela legislação municipal neste sábado.

Fiscais da Prefeitura de Vitória interditam marina em Pontal de Camburi neste sábado (26) Crédito: Elizabeth Nader / Prefeitura de Vitória

A prefeitura informou que os fiscais agiram de forma preventiva. “No local, foi constatada a presença de uma estrutura de equipamentos que indicavam que o evento seria realizado. O Plano de Desenvolvimento Urbano (PDU) da cidade de Vitória proíbe essa atividade na localização da marina”, destacou.

Além da interdição, a administração municipal informou ainda que o estabelecimento está com os dois alvarás de funcionamento irregulares. A prefeitura não informou o nome do estabelecimento.