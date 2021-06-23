Incêndio atinge imóvel desativado do governo do ES em Maruípe

Um incêndio atingiu um imóvel que pertence ao governo do Espírito Santo, mais precisamente à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), localizado na Avenida Maruípe, Vitória, no final da tarde desta quarta-feira (23). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h50, mas quando chegou ao local o fogo já tinha sido controlado por populares. A equipe realizou a averiguação na área atingida, que está desativada pelo governo. Não há registros de feridos.
O imóvel já teria sido sede de uma delegacia de polícia, porém a Polícia Civil não confirmou a informação. Disse que a administração é da Seger. Informou ainda que há indícios de incêndio criminoso, por isso a perícia foi acionada. Apenas com o resultado do laudo é possível precisar a causa das chamas.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber se alguma guarnição foi ao local. Assim que uma resposta for enviada o material será atualizado.