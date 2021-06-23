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Fogo controlado

Incêndio atinge imóvel desativado do governo do ES em Maruípe

Segundo a Polícia Civil, o imóvel em Vitória pertence à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). O fogo foi controlado por populares e não há registros de feridos

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 20:16

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 jun 2021 às 20:16
Incêndio foi registrado em Maruípe, Vitória
Incêndio foi registrado em Maruípe, Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Um incêndio atingiu um imóvel que pertence ao governo do Espírito Santo, mais precisamente à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), localizado na Avenida Maruípe, Vitória, no final da tarde desta quarta-feira (23). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h50, mas quando chegou ao local o fogo já tinha sido controlado por populares. A equipe realizou a averiguação na área atingida, que está desativada pelo governo. Não há registros de feridos.
Local onde o incêndio foi registrado
Local onde o incêndio foi registrado Crédito: Reprodução Google Maps
O imóvel já teria sido sede de uma delegacia de polícia, porém a Polícia Civil não confirmou a informação. Disse que a administração é da Seger. Informou ainda que há indícios de incêndio criminoso, por isso a perícia foi acionada. Apenas com o resultado do laudo é possível precisar a causa das chamas.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber se alguma guarnição foi ao local. Assim que uma resposta for enviada o material será atualizado.

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