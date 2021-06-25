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Bombeiros

Incêndio atinge galpão de café e área de mata em Colatina

As chamas começaram em uma área de vegetação às margens da BR 259 e atingiram o imóvel, que armazenava café e itens para a produção do grão

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 20:10

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

25 jun 2021 às 20:10
Incêndio em galpão de café em Colatina
Incêndio em galpão de café em Colatina Crédito: Leitor
Um incêndio atingiu um galpão em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (25). As chamas começaram em uma área de vegetação às margens da BR 259 e atingiram o imóvel, que armazenava café e itens para a produção do grão. O Corpo de Bombeiros foi até o local. Ninguém ficou ferido.
Incêndio atinge galpão de café e área de mata em Colatina
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram pela manhã na área de mata. O incêndio havia sido controlado, porém, novas ligações informaram que retornou, desta vez, atingindo o galpão localizado nas proximidades na região inicialmente atingida pelo fogo.
No galpão, que pertence a uma empresa de logística, estavam armazenadas sacas de café e equipamentos para a produção do grão. Vários objetos ficaram destruídos, mas os responsáveis ainda não calcularam o prejuízo.
O fogo foi controlado no final da tarde, mas o Corpo de Bombeiros deve voltar ao local na manhã deste sábado (26). As causas do incêndio ainda serão apuradas, mas existe a suspeita que ele foi provocado.

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