Incêndio em galpão de café em Colatina Crédito: Leitor

Um incêndio atingiu um galpão em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (25). As chamas começaram em uma área de vegetação às margens da BR 259 e atingiram o imóvel, que armazenava café e itens para a produção do grão. O Corpo de Bombeiros foi até o local. Ninguém ficou ferido.

Your browser does not support the audio element. Incêndio atinge galpão de café e área de mata em Colatina

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram pela manhã na área de mata. O incêndio havia sido controlado, porém, novas ligações informaram que retornou, desta vez, atingindo o galpão localizado nas proximidades na região inicialmente atingida pelo fogo.

Your browser does not support the video tag.

No galpão, que pertence a uma empresa de logística, estavam armazenadas sacas de café e equipamentos para a produção do grão. Vários objetos ficaram destruídos, mas os responsáveis ainda não calcularam o prejuízo.