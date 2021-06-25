Cadê Colatina? Cidade amanhece com frio e coberta por neblina

Conhecida pelo forte calor, Colatina tem registrado temperaturas mais baixas nos últimos dias. Nesta sexta-feira (25), a cidade do Noroeste do Espírito Santo amanheceu com um frio intenso e uma neblina que encobriu o céu e mudou o cenário do município.
Nem mesmo a Ponte Florentino Avidos, um dos cartões-postais da cidade, escapou de ficar totalmente encoberta pelo nevoeiro. A cena rendeu belas imagens do local. Do bairro São Vicente, a moradora Rejiane registrou a paisagem em vídeo (veja abaixo).
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão para a Região Noroeste do Estado nesta sexta-feira e neste sábado (26) é de sol com poucas nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima pode atingir 14 °C e a máxima, 28 °C.
COMO SE FORMA A NEBLINA?
Segundo o Instituto Climatempo, o nevoeiro – nome técnico para neblina – é a umidade que se condensa próximo do solo. São gotículas de água extremamente pequenas e que ficam em suspensão perto da superfície. A umidade relativa do ar precisa estar acima de 90% para que ocorra a formação do nevoeiro. Vento fraco ou calmaria e baixa temperatura são outras condições importantes para a formação do fenômeno.
O instituto explicou que o nevoeiro é uma nuvem, mas com a base próxima do solo. É um fenômeno que exige alta umidade no ar sempre acima de 90% e que reduz a visibilidade horizontal para menos de 1.000 metros.