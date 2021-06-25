Cadê Colatina? Cidade amanhece com frio e coberta por neblina

Nem mesmo a Ponte Florentino Avidos, um dos cartões-postais da cidade, escapou de ficar totalmente encoberta pelo nevoeiro. A cena rendeu belas imagens do local. Do bairro São Vicente, a moradora Rejiane registrou a paisagem em vídeo (veja abaixo) .

O instituto explicou que o nevoeiro é uma nuvem, mas com a base próxima do solo. É um fenômeno que exige alta umidade no ar sempre acima de 90% e que reduz a visibilidade horizontal para menos de 1.000 metros.