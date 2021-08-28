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Incêndio atinge o Morro da Fonte Grande, em Vitória

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o fogo está distante de edificações e em local de difícil acesso. Chamas podem ser vistas de vários pontos da Capital

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2021 às 19:57
Chamas no Morro da Fonte Grande neste sábado (28)
Chamas no Morro da Fonte Grande neste sábado (28) Crédito: Any Cometti/TV Gazeta
Um incêndio atinge a vegetação na região do Morro da Fonte Grande, em Vitória, na noite deste sábado (28). As chamas são vistas de vários pontos da Capital.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o fogo está distante de edificações e em local de difícil acesso.
As equipes dos Bombeiros estiveram no local no início da noite, mas não chegaram a atuar para debelar o fogo.
"Durante o monitoramento, moradores informaram que o fogo estaria diminuindo, não sendo necessária a atuação no local", informou o Corpo de Bombeiros.

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