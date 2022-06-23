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Muita fumaça

Incêndio atinge imóvel no bairro Barcelona, na Serra

Fogo começou na tarde desta quinta-feira (23) e atingiu o Centro de Atenção Psicossocial (Caps); Bombeiros combateram as chamas e não houve feridos

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 15:02

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 jun 2022 às 15:02
No início da tarde desta quinta-feira (23), um incêndio atingiu o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) que fica no bairro Barcelona, na Serra. Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram bastante fumaça saindo pelas janelas do imóvel (veja acima). Apesar do fogo, ninguém se feriu.
Acionado, o Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que as chamas estavam concentradas no segundo andar. "A equipe combateu o incêndio, que causou diversos danos ao patrimônio local. Não há registro de vítimas e, até o momento, não houve solicitação de perícia", disse a corporação, em nota.
Já a Secretaria de Saúde da Serra informou que o incêndio começou por volta das 13h, "no segundo pavimento do prédio onde funciona o Centro de Atenção Psicossocial". Segundo a pasta, "ninguém ficou ferido e os usuários do serviço serão atendidos na Unidade Básica de Saúde de Barcelona".
Apesar de questionados, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura da Serra não informaram a provável causa do incêndio nem se havia pessoas no imóvel quando o fogo começou.

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