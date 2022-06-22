Dois caminhões bateram de frente na ponte de acesso a Biriricas, em Domingos Martins, por volta das 15h desta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, os veículos ficaram em chamas após o acidente, como mostra o vídeo acima, mas os condutores saíram sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o combate do fogo.
Um dos caminhões estava carregado com verduras que seriam descartadas e seguia para Biriricas. O outro veículo estava vazio e seguia no sentido Viana.
A pista ficou totalmente interditada por mais de duas horas. Até o início da noite desta quarta-feira (22), o trânsito seguia com fluxo lento em apenas um lado da pista.
Caminhões batem de frente e pegam fogo em acidente em Domingos Martins