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Motoristas ilesos

Caminhões batem de frente e pegam fogo em acidente em Domingos Martins

Colisão aconteceu por volta das 15h desta quarta-feira (22), na ponte de acesso a Biriricas. Apesar da batida, os motoristas não ficaram feridos

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 17:55

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 jun 2022 às 17:55
Dois caminhões bateram de frente na ponte de acesso a Biriricas, em Domingos Martins, por volta das 15h desta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, os veículos ficaram em chamas após o acidente, como mostra o vídeo acima, mas os condutores saíram sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o combate do fogo. 
Veículos em chamas após batida em Domingos Martins
Veículos em chamas após batida em Domingos Martins Crédito: Leitor | A Gazeta
Um dos caminhões estava carregado com verduras que seriam descartadas e seguia para Biriricas. O outro veículo estava vazio e seguia no sentido Viana.
A pista ficou totalmente interditada por mais de duas horas. Até o início da noite desta quarta-feira (22), o trânsito seguia com fluxo lento em apenas um lado da pista.
Caminhões batem de frente e pegam fogo em acidente em Domingos Martins

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