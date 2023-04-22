Incêndio atinge hotel em Conceição da Barra, no Norte do ES

Incêndio atinge hotel em Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Um incêndio foi registrado em um hotel de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Testemunhas contaram que 18 hóspedes estavam no estabelecimento. Houve pânico e correria, mas ninguém ficou gravemente ferido.

O caso foi registrado na madrugada da última terça-feira (18), mas foi confirmado pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros apenas neste sábado (22). A reportagem de A Gazeta tentou contato com a administração do hotel, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Um hóspede que pediu para não ser identificado disse que o incêndio começou por volta das 3h.

"Estava dormindo quando começou a gritaria no corredor. As pessoas começaram a bater nas portas gritando 'pula, pula pela janela que tá pegando fogo!' Vesti minha calça, peguei alguns pertences e corri. Foi um desespero total" X. - Hóspede que pediu para não ser identificado

Incêndio atinge hotel em Conceição da Barra

Segundo ele, todos os hóspedes conseguiram sair dos quartos. Um dos homens que estavam hospedados pegou um extintor e apagou as chamas. Ao tentar sair do estabelecimento, ele feriu a mão ao tentar abrir a porta da recepção, que estaria trancada.

O hóspede contou também que ninguém teria ficado gravemente ferido, no entanto sete hóspedes foram levados para um hospital da cidade. Duas mulheres foram transferidas para um hospital de São Mateus porque apresentaram baixa oxigenação.

Após receberem os primeiros socorros, todos tiveram alta, mas continuam fazendo exames em hospitais da Grande Vitória. A informação que os hóspedes receberam é a de que um painel elétrico da recepção apresentou problemas e pegou o fogo.

"Além do abalo psicológico, ficamos com sequelas respiratórias pela inalação da fumaça", disse o hóspede. O Corpo de Bombeiros disse que o fogo já havia sido debelado quando chegou ao local. Segundo a corporação, o incêndio pode ter começado após um curto-circuito.

"O supervisor do estabelecimento informou que algumas pessoas haviam sido levadas por uma ambulância da Prefeitura de São Mateus, mas não disse quantas. Após análises, os militares constataram que as chamas podem ter começado depois de um curto-circuito", informa os Bombeiros, por nota.