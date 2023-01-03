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Litoral Sul

Incêndio atinge depósito de papelão em Anchieta; veja vídeo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia um amontoado de papelão e madeiras pegando fogo quando a equipe chegou ao local; as chamas foram combatidas e ninguém ficou ferido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 jan 2023 às 11:17

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 11:17

Um incêndio atingiu um depósito de papelão no bairro Justiça, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (2). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu combater as chamas – que chamaram atenção de moradores da região.
As causas do incêndio não foram informadas. Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe da corporação foi ao local e constatou que um amontoado de papelão e madeiras estava pegando fogo. As chamas foram combatidas e ninguém ficou ferido. A perícia da Polícia Civil não chegou a ser acionada.
O terreno pertence a um supermercado que fica próximo ao depósito. Por telefone, a informação é de que houve um princípio de incêndio no local por volta das 17h, provocando muita fumaça. A empresa disse que não houve prejuízos financeiros e nem danos aos imóveis vizinhos.

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