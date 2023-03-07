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Região Serrana

Incêndio atinge área de mata em Santa Teresa

Bombeiros levaram mais de cinco horas para combater as chamas, na madrugada desta terça-feira (7); fogo chegou perto de imóveis, mas ninguém se feriu

Publicado em 07 de Março de 2023 às 15:11

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 mar 2023 às 15:11
Trabalho de combate foi até perto da meia-noite
Trabalho de combate a incêndio foi até perto da meia-noite, em Santa Teresa Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um incêndio atingiu uma área de mata em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite dessa segunda-feira (6). As chamas chegaram perto do centro de distribuição de água do município e de um clube. O trabalho para conter o fogo foi realizado por bombeiros voluntários de Santa Maria de Jetibá, cidade vizinha.
O combate ao incêndio ocorreu por volta de meia-noite, tendo durado mais de cinco horas. Segundo os Bombeiros, o local atingido é de mata reflorestada, onde já houve vários episódios como este. Ainda não há a informação sobre a extensão da área afetada, que deve ser averiguada com imagens de drone.
Ao todo, oito militares atuaram na ocorrência, com apoio de um caminhão-pipa da Prefeitura de Santa Teresa e da Defesa Civil Municipal. Não houve registro de danos à Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), responsável pelo abastecimento da água na cidade. Ninguém se feriu.

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