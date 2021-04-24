Incêndio atinge área de estrutura abandonada em Jardim Camburi

Um incêndio atingiu a área de uma estrutura abandonada, localizada próxima à Rodovia Norte-Sul, no bairro de Jardim Camburi, em Vitória. O fogo foi registrado por moradores do entorno por volta das 9 horas deste sábado (24). Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atuaram no combate às chamas.
Pelas imagens registradas por um morador próximo ao local do incêndio, é possível perceber uma grande nuvem de fumaça preta que é liberada após as chamas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas e deslocadas até o ponto do incêndio por volta das 8h50 na manhã deste sábado. Após a ação no local, o fogo foi combatido e completamente extinto.
Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio. Não foram registradas vítimas.