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Muita fumaça

Incêndio atinge área de estrutura abandonada em Jardim Camburi

Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, mas ainda não há informações sobre o que provocou as chamas; não há feridos

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 10:57

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

24 abr 2021 às 10:57
Incêndio é registrado em área de Jardim Camburi
Incêndio é registrado na manhã deste sábado (24) em estrutura abandonada em Jardim Camburi Crédito: Colaborador/A Gazeta
Um incêndio atingiu a área de uma estrutura abandonada, localizada próxima à Rodovia Norte-Sul, no bairro de Jardim Camburi, em Vitória. O fogo foi registrado por moradores do entorno por volta das 9 horas deste sábado (24). Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atuaram no combate às chamas. 
Pelas imagens registradas por um morador próximo ao local do incêndio, é possível perceber uma grande nuvem de fumaça preta que é liberada após as chamas. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros,  equipes foram acionadas e deslocadas até o ponto do incêndio por volta das 8h50 na manhã deste sábado. Após a ação no local, o fogo foi combatido e completamente extinto. 
Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio. Não foram registradas vítimas.

VEJA AÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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