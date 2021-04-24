Incêndio atinge área de estrutura abandonada em Jardim Camburi

Incêndio é registrado na manhã deste sábado (24) em estrutura abandonada em Jardim Camburi Crédito: Colaborador/A Gazeta

Pelas imagens registradas por um morador próximo ao local do incêndio, é possível perceber uma grande nuvem de fumaça preta que é liberada após as chamas.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas e deslocadas até o ponto do incêndio por volta das 8h50 na manhã deste sábado. Após a ação no local, o fogo foi combatido e completamente extinto.

Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio. Não foram registradas vítimas.

VEJA AÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS