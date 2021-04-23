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Casa pegou fogo

Bombeiros resgatam cachorro de incêndio em Cachoeiro

A casa onde o cão estava ficou totalmente destruída; o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que apagou as chamas

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 09:14

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

23 abr 2021 às 09:14
A casa ficou totalmente destruída e o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros que apagou as chamas
Cachorro é resgatado depois que casa pega fogo em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros
Um cachorro precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois que uma casa pegou fogo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (22). O imóvel, localizado no bairro Agostinho Simonato, ficou totalmente destruído. Ninguém se feriu.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que atuou no combate ao incêndio, o animal estava acuado e, se não fosse o trabalho da equipe, poderia ter sido atingido pelas chamas. Além do cachorro, que é da raça Rottweiler, dentro da residência havia gatos, que conseguiram sair assim que os Bombeiros iniciaram o trabalho.
A casa ficou totalmente destruída e o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros que apagou as chamas
Cachorro é resgatado depois que casa pega fogo em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros
Ainda de acordo com os Bombeiros, no momento em que chegaram ao local, não havia ninguém em casa e os vizinhos disseram que o fogo começou no mato e depois atingiu a residência. 
A casa ficou totalmente destruída e o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros que apagou as chamas
O Corpo de Bombeiros esteve no local e vizinhos disseram que o fogo começou no mato e atingiu a casa Crédito: Corpo de Bombeiros

DONA DA CASA PERDEU TUDO

A dona da casa, Adriana Damásio, perdeu tudo que estava dentro da residência. “Era tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha estava dentro desse barraquinho. Eu já tinha perdido tudo uma vez, porque me roubaram. Aí me ajudaram a conseguir de novo, e dessa vez veio o fogo. Nem sei da onde recomeçar. Não tenho salário”, disse a lavradora.
Adriana contou que ela e os animais estão recebendo ajuda de vizinhos. “Quando eu cheguei, vi o pessoal olhando e vi os Bombeiros aqui apagando fogo e salvando meu cachorro. Os dois gatinhos foram salvos também. Agora o cachorro está na casa da vizinha, com uma pata queimada. Nós vamos cuidar dele. Eu também fiquei na casa dos outros”, finalizou.

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