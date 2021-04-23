Bombeiros resgatam cachorro de incêndio em Cachoeiro

Cachorro é resgatado depois que casa pega fogo em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atuou no combate ao incêndio, o animal estava acuado e, se não fosse o trabalho da equipe, poderia ter sido atingido pelas chamas. Além do cachorro, que é da raça Rottweiler, dentro da residência havia gatos, que conseguiram sair assim que os Bombeiros iniciaram o trabalho.

Cachorro é resgatado depois que casa pega fogo em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros

Ainda de acordo com os Bombeiros, no momento em que chegaram ao local, não havia ninguém em casa e os vizinhos disseram que o fogo começou no mato e depois atingiu a residência.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e vizinhos disseram que o fogo começou no mato e atingiu a casa Crédito: Corpo de Bombeiros

DONA DA CASA PERDEU TUDO

A dona da casa, Adriana Damásio, perdeu tudo que estava dentro da residência. “Era tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha estava dentro desse barraquinho. Eu já tinha perdido tudo uma vez, porque me roubaram. Aí me ajudaram a conseguir de novo, e dessa vez veio o fogo. Nem sei da onde recomeçar. Não tenho salário”, disse a lavradora.