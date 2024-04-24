Igreja de Vila Velha realiza ação para doação de sangue; veja como participar

A coleta será feita por uma equipe do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia (Hemoes), que estará no local das 8h30 às 14h. São 80 vagas para doadores inscritos.

Em nota, o Hemoes explicou que, em casos de coleta externa, o agendamento prévio é de responsabilidade da instituição responsável pela ação.

“O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia (Hemoes) informa que trabalha com limite de coleta externa, que é definido de acordo com a capacidade e visando garantir conforto e qualidade aos doadores. Nos serviços abertos ao público, o Hemoes atende os que foram previamente agendados pelos parceiros na ação, que organizam uma lista prévia. No entanto, a lista pode sofrer alterações.”