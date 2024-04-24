Igreja de Vila Velha realiza ação para doação de sangue; veja como participar

A Primeira Igreja Batista de Itaparica (PIBI) realizará, na próxima terça-feira (30), uma nova ação de coleta voluntária de sangue e está em busca de voluntários aptos a doar. O cadastro deve ser feito até o dia 28, por meio de formulário (clique aqui).
A coleta será feita por uma equipe do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia (Hemoes), que estará no local das 8h30 às 14h. São 80 vagas para doadores inscritos.
Mais informações podem ser acessadas no site do Hemoes ou pelo WhatsApp da secretaria da Primeira Igreja Batista de Itaparica: (27) 99648-5048.
Outras ações externas para doação
Semanalmente, diversas ações para doação de sangue são realizadas em espaços externos aos Hemoes. A agenda pode ser consultada aqui.
No sábado (27), das 8h às 13h, por exemplo, a TV Gazeta e o Hemoes promovem o "Dia D" de doação de sangue, em um espaço na Rede Gazeta, em Vitória. Os interessados também podem se inscrever por meio de formulário.
Em nota, o Hemoes explicou que, em casos de coleta externa, o agendamento prévio é de responsabilidade da instituição responsável pela ação.
“O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia (Hemoes) informa que trabalha com limite de coleta externa, que é definido de acordo com a capacidade e visando garantir conforto e qualidade aos doadores. Nos serviços abertos ao público, o Hemoes atende os que foram previamente agendados pelos parceiros na ação, que organizam uma lista prévia. No entanto, a lista pode sofrer alterações.”