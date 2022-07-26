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Laudo médico

Hospital descarta intoxicação por planta em criança de Cachoeiro

Conselho Tutelar havia informado que menino de 2 anos ingeriu a vulgarmente conhecida "comigo-ninguém-pode". Laudo médico aponta pneumonia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jul 2022 às 14:12

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 14:12

O hospital onde está internada uma criança de 2 anos há uma semana descartou nesta terça-feira (26) que o menino tenha se intoxicado por ingestão de uma planta comumente conhecida como "comigo-ninguém-pode". De acordo com o Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), localizado em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, a criança foi diagnosticada com pneumonia, e segue internada. 
“Após exames e avaliações médicas constatou-se que o paciente teve o diagnóstico de pneumonia, estado de mal epiléptico (várias crises convulsivas) e atelectasia (colapso do tecido pulmonar com perda de volume), descartando a hipótese inicial de ter sido intoxicado pela planta ornamental Amoena, mais conhecida como “comigo-ninguém-pode", informou o hospital por meio de nota.
O Conselho Tutelar da cidade, que acompanha a internação do garoto, havia confirmado anteriormente à reportagem que o menino deu entrada no hospital na última segunda-feira (18) por ingestão da planta tóxica. “Recebemos a informação que a criança comeu a ‘comigo-ninguém-pode’. Ele deu entrada na segunda à noite no hospital e o estado de saúde era estável, estava na UTI. A família acompanha a criança e iremos acompanhar o caso também. Neste momento, a prioridade é a saúde dela”, disse a conselheira Lilian Debona, na última semana. 
Nesta terça-feira (26), a conselheira informou que teve conhecimento do laudo médico que aponta pneumonia, mas, mesmo assim, o órgão seguirá acompanhando a criança, requisitando os cuidados médicos necessários.
De acordo com o Hifa, o menino saiu do leito de UTI no último sábado (23) e foi transferido para a enfermaria, onde segue em tratamento.

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