Homens suspeitos de roubos a comércios são presos no Norte do ES

Quatro homens suspeitos de roubos ao comércio no Norte do Estado foram presos no início deste mês de agosto por, segundo a Polícia Civil, fazerem parte de um grupo especializado em arrombar e roubar lojas na região. Além de Victor Rossi Sales, de 19 anos, Gabriel Silva da Cruz, 22, Anderson Mendes de Souza, 29, e Leonardo Neves dos Santos, 27, um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Um desses homens, que não teve o nome informado pela corporação, é considerado líder da organização criminosa.
As investigações tiveram início em abril deste ano e, de acordo com a Polícia Civil, a cidade de Aracruz era a principal área de atuação dos criminosos. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, o delegado Leandro Sperandio, informou que dois foram presos na última quinta-feira (3) e, os outros três, na sexta-feira (4) da semana passada.
"Esses indivíduos vinham pela madrugada até o município de Aracruz, paravam o veículo próximo ao local que queriam roubar, examinavam o local ao redor. Dois deles tinham habilidade em arrombar portas e janelas, enquanto o restante do grupo entrava para transportar esses objetos até os veículos que eles utilizavam para a prática do crime", explicou o delegado.
A polícia acredita que, com as prisões e a apreensão do adolescente, o número de roubos ao comércio na região Norte tende a diminuir, uma marca que já vem sendo alcançada. Linhares, por exemplo, registrou 189 ocorrências no ano passado contra 139 neste ano. Já em Aracruz, onde uma loja de roupas infantis foi roubada no distrito de Guaraná no dia 20 de julho, o número de roubos ao comércio caiu de 94 em 2022, para 53 em 2023.