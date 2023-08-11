Homens suspeitos de roubos a comércios são presos no Norte do ES

"Esses indivíduos vinham pela madrugada até o município de Aracruz, paravam o veículo próximo ao local que queriam roubar, examinavam o local ao redor. Dois deles tinham habilidade em arrombar portas e janelas, enquanto o restante do grupo entrava para transportar esses objetos até os veículos que eles utilizavam para a prática do crime", explicou o delegado.