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Resgate do Notaer

Homens são resgatados após quase se afogarem em Praia Grande, Fundão

Eles foram retirados do mar pela equipe do Notaer e não precisaram ir para o hospital. Incidente aconteceu no final da tarde deste sábado

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 13:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jul 2021 às 13:52
Dois homens que se afogavam em Praia Grande são resgatados pelo Notaer Crédito: Notaer /Divulgação
Dois homens que estavam quase se afogando em Praia Grande,  Fundão, foram resgatados pela equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) no final da tarde deste sábado (17), após acionamento do Corpo de Bombeiros. Eles estavam conscientes no momento do resgate e não precisaram ir para o hospital.
De acordo com o assessor de comunicação do núcleo, capitão Pablo, o mar estava bastante agitado na hora do afogamento. As ondas estavam grandes e a maré muito forte. Ele informou que o primeiro homem, de 35 anos,  aparentava desorientação. Após atendimento na ambulância, a vítima foi medicada no local e não quis ir ao hospital, sendo liberada após a família assinar termo de responsabilidade.
“A pessoa foi retirada pelo Operador Aerotático com emprego do equipamento sling e deixada em segurança na areia, para atendimento por parte do Resgate do Corpo de Bombeiros”, relata o capitão.
O capitão informou ainda que a segunda vítima havia entrado na água, com uma prancha e uma bóia, na tentativa de resgatar o outro homem que se afogava. Ele apresentava sinais de esgotamento físico. Para o salvamento, o operador do Notaer contou com a ajuda dos militares do Corpo de Bombeiros.
Os dois homens foram atendidos na areia de Praia Grande pela equipe do Samu. A equipe do Notaer, da Secretaria da Casa Militar, é composta por policiais militares e civis e bombeiros.

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