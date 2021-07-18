Homens são resgatados após quase se afogarem em Praia Grande, Fundão

Dois homens que se afogavam em Praia Grande são resgatados pelo Notaer Crédito: Notaer /Divulgação

Dois homens que estavam quase se afogando em Praia Grande, Fundão , foram resgatados pela equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) no final da tarde deste sábado (17), após acionamento do Corpo de Bombeiros . Eles estavam conscientes no momento do resgate e não precisaram ir para o hospital.

De acordo com o assessor de comunicação do núcleo, capitão Pablo, o mar estava bastante agitado na hora do afogamento. As ondas estavam grandes e a maré muito forte. Ele informou que o primeiro homem, de 35 anos, aparentava desorientação. Após atendimento na ambulância, a vítima foi medicada no local e não quis ir ao hospital, sendo liberada após a família assinar termo de responsabilidade.

“A pessoa foi retirada pelo Operador Aerotático com emprego do equipamento sling e deixada em segurança na areia, para atendimento por parte do Resgate do Corpo de Bombeiros”, relata o capitão.

O capitão informou ainda que a segunda vítima havia entrado na água, com uma prancha e uma bóia, na tentativa de resgatar o outro homem que se afogava. Ele apresentava sinais de esgotamento físico. Para o salvamento, o operador do Notaer contou com a ajuda dos militares do Corpo de Bombeiros.

Os dois homens foram atendidos na areia de Praia Grande pela equipe do Samu. A equipe do Notaer, da Secretaria da Casa Militar, é composta por policiais militares e civis e bombeiros.