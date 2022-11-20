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Praia Central

Homem se afoga e é resgatado por banhistas em praia de Marataízes

A vítima foi levada por uma ambulância à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Anis Nahssen, no município, onde foi colocada no oxigênio. O quadro é estável
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

20 nov 2022 às 15:21

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 15:21

Um homem de 36 anos se afogou, por volta das 13h05 deste domingo (20), na altura do píer da Praia Central de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi socorrida por banhistas e levada por uma ambulância à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Anis Nahssen, no município, onde foi atendido e colocado na máscara de oxigênio. Segundo a prefeitura, o quadro dele é estável. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e se dirigiu para Marataízes. A reportagem demandou a corporação, que, em nota, disse que a vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao hospital por uma ambulância do município. Não houve atuação do Corpo de Bombeiros.
Um dos banhistas que ajudou no salvamento da vítima, o agente socioeducativo Daniel de Souza Ribeiro, contou que o homem estava acompanhada de uma mulher, mas entrou sozinho na água. No momento em que tudo aconteceu, o mar, segundo o banhista, “estava normal”.
“Só vimos a mão afundando. Provavelmente ele estava pedindo socorro. Tiramos ele da água completamente apagado e fizemos os procedimentos, massagens respiratória. Uma outra pessoa, nesse meio tempo, ligou para a ambulância”, relatou.
Ainda de acordo com Daniel, faltam guarda vidas na Praia Central de Marataízes. A Gazeta teve acesso a dois vídeos que mostram  o momento em que os banhistas realizam os primeiros socorros no homem, conseguindo fazer com que ele retome a consciência. Não é possível ver guarda vidas na imagem (assista acima)
Homem se afoga e é resgatado por banhistas em praia de Marataízes
Homem se afoga e é resgatado por banhistas em praia de Marataízes Crédito: Leitor | A Gazeta
“Sorte que tem banhista. Salva vidas não tem”, disse a banhista que está registrando o momento. A fala é  acompanhada de uma salva de palmas.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Marataízes para obter um retorno sobre a falta de guarda-vidas no momento do afogamento. Segundo a administração municipal, o município tem 28 profissionais que estão monitorando os 40 km de orla. Fora isso, a prefeitura informou que vai abrir processo seletivo para contratar novos trabalhadores e aumentar esse efetivo para o verão. 

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