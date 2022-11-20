Homem se afoga e é resgatado por banhistas em praia de Marataízes

Um homem de 36 anos se afogou, por volta das 13h05 deste domingo (20), na altura do píer da Praia Central de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi socorrida por banhistas e levada por uma ambulância à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Anis Nahssen, no município, onde foi atendido e colocado na máscara de oxigênio. Segundo a prefeitura, o quadro dele é estável.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e se dirigiu para Marataízes. A reportagem demandou a corporação, que, em nota, disse que a vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao hospital por uma ambulância do município. Não houve atuação do Corpo de Bombeiros.
Um dos banhistas que ajudou no salvamento da vítima, o agente socioeducativo Daniel de Souza Ribeiro, contou que o homem estava acompanhada de uma mulher, mas entrou sozinho na água. No momento em que tudo aconteceu, o mar, segundo o banhista, “estava normal”.
“Só vimos a mão afundando. Provavelmente ele estava pedindo socorro. Tiramos ele da água completamente apagado e fizemos os procedimentos, massagens respiratória. Uma outra pessoa, nesse meio tempo, ligou para a ambulância”, relatou.
Ainda de acordo com Daniel, faltam guarda vidas na Praia Central de Marataízes. A Gazeta teve acesso a dois vídeos que mostram o momento em que os banhistas realizam os primeiros socorros no homem, conseguindo fazer com que ele retome a consciência. Não é possível ver guarda vidas na imagem (assista acima).
“Sorte que tem banhista. Salva vidas não tem”, disse a banhista que está registrando o momento. A fala é acompanhada de uma salva de palmas.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Marataízes para obter um retorno sobre a falta de guarda-vidas no momento do afogamento. Segundo a administração municipal, o município tem 28 profissionais que estão monitorando os 40 km de orla. Fora isso, a prefeitura informou que vai abrir processo seletivo para contratar novos trabalhadores e aumentar esse efetivo para o verão.