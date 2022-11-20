Um homem de 36 anos se afogou, por volta das 13h05 deste domingo (20), na altura do píer da Praia Central de Marataízes , no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi socorrida por banhistas e levada por uma ambulância à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Anis Nahssen, no município, onde foi atendido e colocado na máscara de oxigênio. Segundo a prefeitura, o quadro dele é estável.

Bombeiros De acordo com o Corpo de Bombeiros , uma equipe foi acionada e se dirigiu para Marataízes . A reportagem demandou a corporação, que, em nota, disse que a vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao hospital por uma ambulância do município. Não houve atuação do Corpo de

Um dos banhistas que ajudou no salvamento da vítima, o agente socioeducativo Daniel de Souza Ribeiro, contou que o homem estava acompanhada de uma mulher, mas entrou sozinho na água. No momento em que tudo aconteceu, o mar, segundo o banhista, “estava normal”.

“Só vimos a mão afundando. Provavelmente ele estava pedindo socorro. Tiramos ele da água completamente apagado e fizemos os procedimentos, massagens respiratória. Uma outra pessoa, nesse meio tempo, ligou para a ambulância”, relatou.

Ainda de acordo com Daniel, faltam guarda vidas na Praia Central de Marataízes. A Gazeta teve acesso a dois vídeos que mostram o momento em que os banhistas realizam os primeiros socorros no homem, conseguindo fazer com que ele retome a consciência. Não é possível ver guarda vidas na imagem (assista acima).

Homem se afoga e é resgatado por banhistas em praia de Marataízes Crédito: Leitor | A Gazeta

“Sorte que tem banhista. Salva vidas não tem”, disse a banhista que está registrando o momento. A fala é acompanhada de uma salva de palmas.