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Que fumaça é essa?

Homem põe fogo em entulho e causa incêndio na Rodovia do Contorno em Cariacica

Bombeiros foram acionados por volta das 9h desta segunda-feira (21) para atender uma ocorrência no bairro Tabajara, às margens da Rodovia do Contorno. O fogo se espalhou pela vegetação, assustou moradores e a fumaça podia ser vista de longe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 13:48

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:48

Cariacica
As fumaça próxima à Rodovia do Contorno também podia ser vista de muito longe Crédito: Internauta
Quem passou pela Rodovia do Contorno na manhã desta segunda-feira (21) notou a presença de uma intensa fumaça em uma área de mata, próxima à pista, na altura do bairro Tabajara, em Cariacica. A intensidade e cor da fumaça preocupou moradores, visto que a região é bastante povoada e também conta com a presença de pátios e imóveis de empresas.

VEJA VÍDEO

A apreensão dos moradores era justificável. Segundos a assessoria do Corpo de Bombeiros, pouco depois das 9h, populares informaram aos militares que foram até o local que um homem em uma bicicleta ateou fogo em entulho, e as chamas acabaram se espalhando para a vegetação, chegando inclusive próximo a uma empresa.
As equipes de combate a incêndio entraram em ação e contiveram as chamas. De acordo com os Bombeiros, nenhuma edificação foi atingida e não há registros de pessoas feridas nesta ocorrência.

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