Homem põe fogo em entulho e causa incêndio na Rodovia do Contorno em Cariacica

Quem passou pela Rodovia do Contorno na manhã desta segunda-feira (21) notou a presença de uma intensa fumaça em uma área de mata, próxima à pista, na altura do bairro Tabajara, em Cariacica. A intensidade e cor da fumaça preocupou moradores, visto que a região é bastante povoada e também conta com a presença de pátios e imóveis de empresas.
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A apreensão dos moradores era justificável. Segundos a assessoria do Corpo de Bombeiros, pouco depois das 9h, populares informaram aos militares que foram até o local que um homem em uma bicicleta ateou fogo em entulho, e as chamas acabaram se espalhando para a vegetação, chegando inclusive próximo a uma empresa.
As equipes de combate a incêndio entraram em ação e contiveram as chamas. De acordo com os Bombeiros, nenhuma edificação foi atingida e não há registros de pessoas feridas nesta ocorrência.