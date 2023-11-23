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Norte do ES

Homem morre durante obra em avenida de Linhares

Jecilândio da Silva Santos, também conhecido como "Baiano", pisou em uma tampa de cimento que estava em falso e o objeto caiu sobre ele
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

23 nov 2023 às 17:47

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 17:47

Trabalhador morreu em obra na Avenida Augusto Calmon, em Linhares
Trabalhador morreu em obra na Avenida Augusto Calmon, em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta
Um trabalhador morreu nesta quinta-feira (23) enquanto atuava em uma obra na Avenida Augusto Calmon, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, o homem identificado como Jecilândio da Silva Santos, também conhecido como "Baiano", era terceirizado, contratado pela construtora Vale do Ouro. De acordo com apurações do repórter André Afonso, da TV Gazeta, Jecilândio pisou em uma tampa de cimento que estava em falso e o objeto caiu sobre o trabalhador. 
A Prefeitura de Linhares lamentou o fato e informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas Jecilândio acabou morrendo.
"A Secretaria Municipal de Obras enviou uma equipe técnica para averiguar o ocorrido e cobrar todas as providências necessárias à construtora contratada para o serviço. O município também encaminhou uma equipe com psicóloga e assistente social para dar o apoio necessário à família da vítima. Por fim, a gestão municipal endossa que vai acompanhar a perícia e investigação da Polícia Civil sobre o caso", informou a prefeitura.
Segundo o repórter André Afonso, que esteve no local da ocorrência, o sogro de Jecilândio também é funcionário da obra e foi ao local com representantes da construtora para fazer a liberação do corpo.
A construtora Vale do Ouro informou ao repórter que vai custear o translado do corpo e irá prestar todo o apoio necessário à família.
Segundo a Polícia Civil, Jecilândio morreu na ambulância e o corpo foi encaminhado pelo Samu/192 para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

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