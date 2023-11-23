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Usuários da Vivo enfrentam problemas de instabilidade em Linhares

Relatos de dificuldades ocorreram na manhã desta quinta-feira (23); operadora disse que equipes atuam para que o serviço seja regularizado com o menor prazo possível
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 nov 2023 às 12:25

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 12:25

celular, golpe, internet
Manhã foi de instabilidade na internet e no telefone em Linhares Crédito: Pixabay
Moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, que são usuários da Vivo enfrentam problemas de instabilidade no sinal de internet e de telefone nesta quinta-feira (23). A operadora confirmou que clientes do município podem encontrar dificuldades nos serviços de telefonia devido a problemas na rede elétrica da região.
Não foi esclarecido quais são os problemas na rede de energia e qual o impacto do transtorno na rede. A Vivo disse que equipes atuam para que o serviço seja regularizado com o menor prazo possível.

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