Usuários da Vivo enfrentam problemas de instabilidade em Linhares

Moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, que são usuários da Vivo enfrentam problemas de instabilidade no sinal de internet e de telefone nesta quinta-feira (23). A operadora confirmou que clientes do município podem encontrar dificuldades nos serviços de telefonia devido a problemas na rede elétrica da região.
Não foi esclarecido quais são os problemas na rede de energia e qual o impacto do transtorno na rede. A Vivo disse que equipes atuam para que o serviço seja regularizado com o menor prazo possível.