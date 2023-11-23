Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manifestação

Moradores protestam contra falta de água em Conceição do Castelo

Cesan disse que abastecimento já está normalizado e prometeu que vai licitar, no primeiro semestre de 2024, a construção de nova estação e de dois novos reservatórios de água
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 nov 2023 às 13:27

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 13:27

Moradores reclamam de falta de água em Conceição do Castelo
Moradores reclamam de falta de água em Conceição do Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
Moradores do município de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, realizaram um protesto na noite de quarta-feira (23) por conta dos problemas de falta de água na cidade nos últimos meses. Em meio ao calor dos últimos dias, o transtorno tem sido ainda maior.
Com carro de som, os manifestantes se reuniram na praça do centro da cidade para cobrar melhorias do serviço da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). Eles alegam que a falta de água é recorrente na área urbana. “Estamos pagando caro por isso, Cesan o povo não aguenta mais”, disse um dos moradores em um vídeo enviado à TV Gazeta Sul.
Procurada, a Cesan informou, em nota enviada nesta quinta-feira (23), que o abastecimento está normalizado no município. “A empresa construirá quatro novos reservatórios com capacidade total de 80 mil litros, além da reativação de dois filtros de água na atual estação, visando ampliar a oferta e a qualidade da água na região”, prometeu a concessionária.
Informou ainda que o diretor operacional da companhia esteve presente no município na terça-feira da semana passada, dia 14, dialogando com líderes comunitários e políticos sobre o atual cenário. A emprega alega que a escassez de chuvas e as altas temperaturas, aliadas ao baixo nível dos mananciais, levaram a Cesan a emitir um alerta preventivo na última semana, enfatizando a necessidade urgente do uso racional e consciente da água por parte da população.
O diretor da Cesan informou ainda que será licitada no primeiro semestre de 2024 a construção de uma nova estação e dois novos reservatórios, totalizando um milhão de litros de água a mais, além de uma nova captação, para atender a Conceição do Castelo e parte de Venda Nova do Imigrante.

Veja Também

Peixes morrem em meio à seca e mau cheiro incomoda moradores em Rio Bananal

ES recomenda proibir uso de água para lavar calçadas e regar jardins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

água Conceição do Castelo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados