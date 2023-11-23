Moradores protestam contra falta de água em Conceição do Castelo

Moradores reclamam de falta de água em Conceição do Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta

Moradores do município de Conceição do Castelo , na Região Serrana do Espírito Santo, realizaram um protesto na noite de quarta-feira (23) por conta dos problemas de falta de água na cidade nos últimos meses. Em meio ao calor dos últimos dias, o transtorno tem sido ainda maior.

Com carro de som, os manifestantes se reuniram na praça do centro da cidade para cobrar melhorias do serviço da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). Eles alegam que a falta de água é recorrente na área urbana. “Estamos pagando caro por isso, Cesan o povo não aguenta mais”, disse um dos moradores em um vídeo enviado à TV Gazeta Sul.

Procurada, a Cesan informou, em nota enviada nesta quinta-feira (23), que o abastecimento está normalizado no município. “A empresa construirá quatro novos reservatórios com capacidade total de 80 mil litros, além da reativação de dois filtros de água na atual estação, visando ampliar a oferta e a qualidade da água na região”, prometeu a concessionária.

Informou ainda que o diretor operacional da companhia esteve presente no município na terça-feira da semana passada, dia 14, dialogando com líderes comunitários e políticos sobre o atual cenário. A emprega alega que a escassez de chuvas e as altas temperaturas, aliadas ao baixo nível dos mananciais, levaram a Cesan a emitir um alerta preventivo na última semana, enfatizando a necessidade urgente do uso racional e consciente da água por parte da população.