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Linhares

Homem morre após capotar com veículo na estrada de Pontal do Ipiranga

Ele foi levado ao Hospital Rio Doce, mas não resistiu.  Uma mulher também estava no veículo. Ela foi resgatada e levada para o Hospital Geral de Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2021 às 08:14

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 08:14

Homem capota com veículo em Pontal do Ipiranga, Linhares
Homem capota com veículo em Pontal do Ipiranga Crédito: Heber Thomaz | TV Gazeta Norte
Um motorista de 38 anos morreu após capotar com o veículo na madrugada de domingo (13), na estrada que liga a sede de Linhares a Pontal do Ipiranga, balneário do município, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com informações da TV Gazeta Norte, o homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Uma mulher estava com ele no veículo. Ela foi resgatada e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu após o homem tentar fazer uma ultrapassagem. Em um trecho da via, ele perdeu o controle, bateu na cerca e o veículo capotou.
*Com informações da TV Gazeta Norte

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