Homem morre após capotar com veículo na estrada de Pontal do Ipiranga

Um motorista de 38 anos morreu após capotar com o veículo na madrugada de domingo (13), na estrada que liga a sede de Linhares a Pontal do Ipiranga, balneário do município, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com informações da TV Gazeta Norte, o homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Uma mulher estava com ele no veículo. Ela foi resgatada e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu após o homem tentar fazer uma ultrapassagem. Em um trecho da via, ele perdeu o controle, bateu na cerca e o veículo capotou.
*Com informações da TV Gazeta Norte