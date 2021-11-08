Homem morre afogado em lagoa no interior de Castelo

O corpo de um homem foi encontrado na lagoa de um sítio no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como afogamento e vítima identificada como Roberto Augusto, de 58 anos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retida do corpo da água. A PM disse que, na manhã desta segunda-feira, o Ciodes recebeu a informação de que um corpo havia sido encontrado na lagoa de um sítio na localidade de Alto Chapéu, zona rural de Castelo.
Segundo os Bombeiros, o corpo de Roberto estava flutuando às margens da lagoa, e foi amarrado e retirado da água. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte por afogamento e que a Delegacia de Castelo vai apurar as circunstâncias do fato.
Correção
08/11/2021 - 5:22
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar corrigiu que a vítima de afogamento tinha 58 anos, não 63, como a corporação havia informado anteriormente. O texto e o título foram corrigidos.