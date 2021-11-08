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Em um sítio

Homem morre afogado em lagoa no interior de Castelo

O corpo de Roberto Augusto, de 58 anos, foi encontrado boiando na lagoa de um sítio na localidade de Alto Chapéu, na manhã desta segunda-feira (8)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 nov 2021 às 16:45

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:45

O corpo de um homem foi encontrado na lagoa de um sítio no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como afogamento e vítima identificada como Roberto Augusto, de 58 anos.
Corpo de Bombeiros foi acionado para a retida do corpo da água. A PM disse que, na manhã desta segunda-feira, o Ciodes recebeu a informação de que um corpo havia sido encontrado na lagoa de um sítio na localidade de Alto Chapéu, zona rural de Castelo.
Delegacia de Castelo
Segundo a Polícia Civil, caso será investigado na Delegacia de Castelo Crédito: Divulgação | PMC
Segundo os Bombeiros, o corpo de Roberto estava flutuando às margens da lagoa, e foi amarrado e retirado da água. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte por afogamento e que a Delegacia de Castelo vai apurar as circunstâncias do fato.

Correção

08/11/2021 - 5:22
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar corrigiu que a vítima  de afogamento tinha 58 anos, não 63, como a corporação havia informado anteriormente. O texto e o título foram corrigidos.

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