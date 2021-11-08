Vídeo: casal absolvido por morte de criança no ES planeja ter outro filho

A dor de perder o filho e passar, quase três anos, preso, acusado pela morte do filho e por tortura ainda é grande, relata Adeildo. “A dor que está aqui dentro (peito) é de amargura”, diz.

Na casa construída para eles, pelos pais de Luane, é onde agora sonham reconstruir suas vidas e ter outro filho para fazer companhia para a pequena Amanda, 10 anos, filha do primeiro casamento de Luane. “Penso em ter outro filho e viver feliz”, conta Luane. Assista ao relato completo no vídeo.

RELEMBRE O CASO

Três anos após a morte de Artur Moura Silva, de 5 anos, os pais do menino, Luane Monique de Moura Silva e Adeildo Souza da Silva, foram absolvidos pela Justiça da acusação dos crimes de homicídio, omissão e tortura do filho. A criança morreu no dia 15 de agosto de 2018 e o caso chocou os moradores de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. O casal ficou preso por quase 3 anos e foi inocentado em setembro de 2021.